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Нововведение декабря — что будет с пенсиями украинцев

29 ноября 2024 10:01
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсии в декабре — какие доплаты и надбавки могут получить украинцы
Человек прячет деньги в кошелек. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 1 декабря украинцы, которые достигнут определенных возрастных категорий, могут рассчитывать на повышенные пенсии. Однако это касается только тех граждан, выплата которых не превышает определенный предел. Также отдельные категории пенсионеров смогут получить помощь от международных организаций и государства.

О том, что будет с пенсиями украинцев в декабре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кому повысят пенсию в декабре

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, в декабре 2024 года повышенные выплаты получат лишь отдельные группы пенсионеров. Это касается граждан, которые достигнут нового возрастного порога – 70, 75 или 80 лет.

Однако главным условием получения такой надбавки является размер пенсии человека. Если выплата превышает 10 340,35 грн (показатель средней заработной платы, учтенный для расчета пенсий в 2020 году), надбавка не будет начисляться. Размер возрастных надбавок в 2024 году таков:

  • от 70 до 74 лет – дополнительно 300 грн;
  • от 75 до 79 лет – дополнительно 456 грн;
  • 80 лет и старше – дополнительно 570 грн.

Пенсионеры, которые в декабре достигнут одного из этих возрастных порогов, автоматически получат повышение. Для этого не нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины.

Кто из пенсионеров получит дополнительные выплаты в декабре

Кроме государственных выплат, украинцы пенсионного возраста, имеющие право на помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), также могут получить дополнительные средства. В Пенсионном фонде объяснили, что эта помощь предусмотрена для следующих категорий пенсионеров:

  • граждан с пенсией, включая все доплаты, ниже 3 250 грн;
  • тех, кто проживает в регионах с активными боевыми действиями или повышенным риском;
  • тех, кто с 1 марта 2023 г. не получал международной финансовой поддержки или выплат для ВПЛ.

Размер пособия рассчитывается как разница между 3 250 грн и фактической суммой пенсии. Кроме того, с 1 декабря, стартует государственная инициатива "Зимова єПідтримка". Все граждане Украины, включая пенсионеров, смогут получить разовую выплату в размере 1 000 грн. Однако потратить эти средства можно только на определенный перечень товаров и услуг.

Ранее мы писали, что согласно украинскому законодательству, существуют разные виды пенсий, и иногда эти выплаты предоставляются не самому человеку, а его родственникам. К примеру, дети могут получить пенсию по потере кормильца после смерти родителей.

Также мы говорили, что размер пенсии зависит от ряда факторов. Среди них основными являются продолжительность страхового стажа, уровень заработной платы лица и средняя зарплата в Украине за последние три года.

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