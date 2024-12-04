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Обов'язкова ідентифікація — хто через це може втратити пенсію

4 грудня 2024 07:06
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Обов'язкова ідентифікація для нової категорії пенсіонерів — кого стосується
Пенсіонери сидять за столом. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Кабінет Міністрів планує розширити перелік пенсіонерів, які повинні пройти обов'язкову ідентифікацію. Раніше ця процедура стосувалася лише переселенців, але тепер, щоб не залишитись без пенсії, її має пройти ще одна категорія українців. 

Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак у коментарі сайту "На пенсії"

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Кому потрібно буде пройти ідентифікацію

Ідентифікація — це спосіб перевірки особи, яка отримує пенсію. В Україні цей процес є обов’язковим та застосовується до всіх одержувачів пенсій і соціальних виплат. Мета ідентифікації — підтвердити, що кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені.

Більшість українських пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат не звертали увагу на цю вимогу, оскільки вона зазвичай проходила непомітно. Наприклад, ідентифікація відбувалася, коли людина особисто зверталася до банку для отримання нової картки. Іноді процес ідентифікації здійснювався листоношею під час вручення пенсії.

Дар’я Марчак нагадала, що Верховна Рада ще навесні ухвалила закон, який передбачає обов’язкову ідентифікацію пенсіонерів за кордоном. Однак механізм реалізації цього закону досі не затверджений.

За її словами, Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, який невдовзі планують подати на розгляд уряду.

Марчак також пояснила, що затримки виникли через обмежену кількість працівників у департаменті, який відповідає за пенсійну систему та соціальне страхування. Загалом там працюють 18 осіб, які займаються:

  • реформами;
  • зверненнями громадян;
  • поточними завданнями;
  • розробкою законопроєктів і постанов.

Коли потрібно буде пройти ідентифікацію

Зважаючи на те, що до кінця року залишилося мало часу, в проєкті постанови запропоновано перенести ідентифікацію на 2025 рік.

"Щоб у всіх людей, які перебувають за кордоном, був цілий рік на проходження ідентифікації до кінця 2025 року. Бо навіть якби ми затвердили цю постанову в серпні або вересні, поки люди про неї дізналися, поки б зрозуміли процедуру – це все одно був би стрес", — переконана Дар’я Марчак.

Проєкт постанови був розроблений ще влітку та виставлений на обговорення з громадськими організаціями, щоб врахувати всі можливі нюанси. Очікується, що Кабінет Міністрів найближчим часом визначить остаточний порядок ідентифікації, щоб забезпечити виконання закону.

Раніше ми писали, що в Україні для призначення пенсії враховують не лише вік, але й вимоги до мінімального страхового стажу, які щороку збільшуються. Українці можуть вийти на пенсію у віці 60, 63 або 65 років.

Також ми розповідали, що у 2024 році пенсійна система в Україні зазнала змін, що вплинуло на розмір мінімальних та максимальних пенсій. Зазвичай ці виплати залежать від віку та накопиченого страхового стажу.

виплати пенсії пенсіонери переселенці закордон

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