Семейные обязанности — должен ли муж обеспечивать жену по закону

Мужчина дает деньги женщине. Фото: Freepik

Вопрос финансового обеспечения в браке всегда вызывает много дискуссий в обществе. Особенно относительно того, должен ли муж материально обеспечивать свою жену, учитывая, что роли в семье становятся более равноправными.

Новини.LIVE разбирались, что говорит украинское законодательство об обязанностях супругов в финансовой сфере.

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В соответствии со статьей 55 Семейного кодекса Украины, жена и муж обязаны совместно заботиться о материальном обеспечении семьи. То есть, ни один из супругов не имеет прямой обязанности содержать другого.

Однако этот пункт можно прописать в брачном договоре, где четко определить, в частности, условия предоставления содержания одному из супругов.

Кроме того, право на содержание может возникать при определенных обстоятельствах.

При каких условиях один из супругов имеет право на содержание

Статьей 75 Семейного кодекса определено, что право на содержание (алименты) имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным, нуждается в материальной помощи, при условии, что второй из супругов может оказывать материальную помощь.

Нетрудоспособным считается тот из супругов, который достиг пенсионного возраста, установленного законом, или является лицом с инвалидностью I, II или III группы.

Жена или муж является таковой/ нуждающимся в материальной помощи, если заработная плата, пенсия, доходы от использования его имущества, другие доходы не обеспечивают ему прожиточного минимума, установленного законом.

Тот из супругов, кто стал нетрудоспособным в связи с противоправным поведением другого супруга, имеет право на содержание независимо от права на возмещение вреда в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Когда закон обязывает мужа содержать жену

Статья 84 Семейного кодекса предусматривает, что жена имеет право на содержание со стороны мужа в нескольких случаях:

Во время беременности. При уходе за ребенком в возрасте до трех лет (если муж является отцом этого ребенка). При уходе за ребенком, который имеет недостатки физического или психического развития (если муж — отец ребенка, до достижения ребенком шести лет).

Право на содержание беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, имеет независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения, при условии, что муж может оказывать материальную помощь.

Стоит отметить, что права на содержание не имеет тот из супругов, кто недостойно вел себя в брачных отношениях, а также тот, кто стал нетрудоспособным в связи с совершением им умышленного уголовного преступления, если это установлено судом.

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