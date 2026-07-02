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Главная Экономика Новые выплаты военнослужащим: в каких числах поступят деньги в июле

Новые выплаты военнослужащим: в каких числах поступят деньги в июле

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 07:15
Денежное обеспечение военнослужащих в июле: когда поступят деньги
Украинские военнослужащие, деньги и карта в руке. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года украинским военнослужащим начислят выплаты по новой системе. Как и раньше, денежное довольствие и доплаты защитники получат двумя траншами.

В Министерстве обороны Украины разъяснили, когда военным перечислят деньги, передают Новини.LIVE.

В каких числах поступят деньги в июле

Нормы, предусмотренные постановлением Кабмина №768 от 12 июня 2026 года, применяются уже с 1 июня, отметили в ведомстве. Там добавили, что все военнослужащие, которые несли службу и выполняли боевые задачи в июне, получат новые выплаты уже в июле.

Выплаты по данному постановлению начисляются вместе с основным солдатомским жалованием — до 20-го числа текущего месяца за предыдущий. То есть выплаты за июнь должны поступить военнослужащим до 20 июля 2026 года.

Сколько выплатят военнослужащим в июле

По новой системе минимальная ежемесячная выплата военнослужащего составляет 30 000 грн. Она состоит из базовой ставки — 20 000 грн — и доплат. Защитникам, которые находятся в тылу и обеспечивают подразделения, но не получают боевых вознаграждений, будут начислять так называемую мотивационную надбавку — 10 000 грн.

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За боевые задачи в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях предусмотрены дополнительные выплаты:

  • 20 000 грн/сутки — за позиции, захваченные противником;
  • 40 000 грн/сутки — за штурм и захват позиций на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

Если военнослужащий в один день имеет право на несколько надбавок одновременно — выплачивается та, которая больше.

Также для защитников предусмотрены дополнительные вознаграждения за выполнение задач, в частности по управлению войсками:

  • 50 000 грн в месяц — выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов, с которых осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия;
  • 30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых или специальных задач.

Максимальная сумма этих выплат не может превышать 460 000 грн в месяц. В то же время сверх лимита можно получить бонусы за боевые результаты:

  • 100 000 грн — за каждого взятого в плен солдата вражеской армии;
  • 15 000 грн — за каждого уничтоженного врага (с видеофиксацией).

Если приказ о надбавках за июнь подписан с опозданием — эту сумму включат в следующий приказ. Право на дополнительное вознаграждение при этом не теряется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий в Украине имеют ряд льгот. В частности, они могут не платить земельный налог. Однако льгота распространяется не на все земельные участки, находящиеся в собственности.

Также Новини.LIVE писали о том, кто получит денежную помощь при увольнении со службы. Как правило, защитникам выплачивают 50% или 25% от денежного обеспечения за каждый год. Однако в некоторых случаях бойцам отказывают в выплате.

денежное довольствие выплаты военным боевые выплаты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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