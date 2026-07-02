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Головна Економіка Нові виплати військовослужбовцям: в яких числах прийдуть гроші у липні

Нові виплати військовослужбовцям: в яких числах прийдуть гроші у липні

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 07:15
Грошове забезпечення військовослужбовців у липні: коли надійдуть гроші
Українські військовослужбовці, гроші та картка в руці. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року українським військовослужбовцям нарахують виплати за новою системою. Як і раніше, грошове забезпечення та доплати захисники отримають двома траншами.

У Міністерстві оборони України роз’яснили, коли військовим перерахують гроші, передають Новини.LIVE.

В яких числах надійдуть гроші у липні

Норми, передбачені постановою Кабміну №768 від 12 червня 2026 року, застосовуються вже з 1 червня, зазначили у відомстві.  Там додали, що всі військовослужбовці, хто служив і виконував бойові завдання у червні, отримають нові виплати вже в липні.

Виплати за цією постановою нараховуються разом з основним ГЗ — до 20-го числа поточного місяця за минулий. Тобто виплати за червень мають надійти військовослужбовцям до 20 липня 2026 року.

Скільки виплатять військовослужбовцям у липні

За новою системою мінімальна щомісячна виплата військового становить 30 000 грн. Вона складається з базової ставки — 20 000 грн — та доплат. Захисникам, які перебувають в тилу і забезпечують підрозділи та не отримують бойових винагород, нараховуватимуть так звану мотиваційну надбавку — 10 000 грн. 

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За бойові завдання в штабах, на пунктах управління або участь у бойових діях передбачені додаткові виплати:

  • 20 000 грн/доба — за позицій, захоплених противником;
  • 40 000 грн/доба — штурм і захоплення позицій на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника.

Якщо військовослужбовець в один день має право на декілька бонусів одночасно — виплачується той, що більше.

Також для захисників передбачені додаткові винагороди за виконання завдань, зокрема з управління військами:

  • 50 000 грн на місяць — виконання бойових завдань на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, з яких здійснюється оперативне управління частинами, що ведуть бойові дії;
  • 30 000 грн на місяць — за виконання інших бойових  або спеціальних завдань.

Максимальна сума цих виплат не може перевищувати 460 000 грн на місяць. Водночас понад ліміт можна отримати бонуси за бойові результати:

  • 100 000 грн — за кожного взятого в полон солдата ворожої армії;
  • 15 000 грн — за кожного знищеного ворога (з відеофіксацією).

Якщо наказ про надбавки за червень підписаний із запізненням — цю суму включать до наступного наказу. Право на додаткову винагороду при цьому не втрачається.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що учасники бойових дій в Україні мають низку преференцій. Зокрема вони можуть не сплачувати земельний податок. Проте пільга діє не на усі земельні ділянки, які є у власності.

Також Новини.LIVE писали, хто отримає грошову допомогу при звільненні зі служби. Як правило захисникам виплачують 50% або 25% від грошового забезпечення за кожен рік. Однак у деяких випадках бійцям відмовляють у виплаті. 

грошове забезпечення виплати військовим бойові виплати
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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