єОселя для украинцев по-новому: как изменили условия программы и кто может воспользоваться

Квартиры, деньги и документы. Фото: Новини.LIVE, УНИАН, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых категорий украинцев упростили условия покупки жилья. 17 июля 2026 года вступили в силу изменения в государственную программу доступной ипотеки "єОселя". Льготная процентная ставка стала доступна большему числу граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрфинжитло.

Новые условия программы "єОселя"

Государство расширило перечень категорий лиц, которые могут взять кредит на жилье по сниженной ставке. Речь идет о 3% годовых в течение первых 10 лет действия договора и 6% — с 11-го года. Компенсацию в рамках программы предусмотрели для:

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

участников войны;

семей погибших или умерших ветеранов;

семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины.

Кроме того, в условиях программы обновили подход к составу семьи, детализировали механизм поручительства, ввели понятие имущественного поручителя и уточнили процедуру получения необходимой информации через государственные реестры (для Укрфинжитла).

Нормы жилья для участников программы

Еще одно важное нововведение, вступившее в силу 17 июля 2026 года, касается нормы площади недвижимости. Для семьи из двух человек лимит увеличили до:

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73,5 кв. м — для квартиры;

83,5 кв. м — для частного дома.

Кроме того, отныне в расчеты будут включаться дети до 21 года. Норма площади жилья на одного человека осталась неизменной — максимум 52,5 кв. м (квартира) или 62,5 кв. м (дом).

Чтобы иметь возможность присоединиться к программе "єОселя", необходимо соответствовать определенным критериям. К участию допускаются платежеспособные граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, не фигурирующие в санкционных списках.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит квадратный метр жилья на первичном рынке недвижимости. Дороже всего покупать квартиру во Львове. По состоянию на июль 2026 года придется заплатить около 67 500 грн, или 1 500 долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, о каких рисках не догадываются владельцы недвижимости в Украине. Кто регистрировал право собственности до 1 января 2013 года, должен внести сведения в государственный реестр. Иначе могут возникнуть проблемы с продажей, наследованием и т. д.