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Главная Экономика Новые языковые правила в Украине: за что предлагают штрафовать на 25 500 грн

Новые языковые правила в Украине: за что предлагают штрафовать на 25 500 грн

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 13:07
Законодательство о языке в Украине могут изменить: кого предлагают штрафовать на 25 500 грн
Флажки Украины на рабочих местах депутатов, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют кардинально обновить законодательство в сфере языка. Предлагается изменить правила использования государственного языка сразу в целом ряде сфер — от работы органов власти, образования и культуры до избирательного процесса, деятельности общественных объединений, детских лагерей и продажи программного обеспечения.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15412, который предусматривает масштабное обновление языкового законодательства. Документ предлагает внести изменения в 22 закона, расширить сферы обязательного использования украинского языка, установить новые требования к должностным лицам и ужесточить ответственность за нарушение языкового законодательства.

Кого обяжут владеть украинским языком

Законопроект предлагает расширить перечень лиц, которые должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. В частности, это касается народных депутатов, руководителей государственных научных и культурных учреждений, частных исполнителей, арбитражных управляющих, аудиторов и других лиц, выполняющих общественно важные функции.

Также предлагается уточнить порядок подтверждения уровня владения украинским языком для отдельных категорий граждан.

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Какие еще изменения предлагаются

Документ предусматривает ряд нововведений в различных сферах. В частности:

  • официальные документы органов власти должны соответствовать стандартам государственного языка;
  • продавцы программного обеспечения будут обязаны предупреждать покупателей, если продукт не имеет украиноязычного интерфейса;
  • в детских лагерях должна быть обеспечена украиноязычная среда;
  • члены избирательных комиссий должны владеть государственным языком;
  • местные советы получат дополнительные полномочия по популяризации украинского языка.

Кроме того, законопроект гарантирует право использовать украинский язык во время мероприятий политических партий, общественных организаций и других юридических лиц.

Штрафы могут существенно вырасти

Одной из самых резонансных нововведений является ужесточение ответственности за нарушение языкового законодательства.

Уполномоченный по защите государственного языка сможет не только вынести предупреждение, но и сразу наложить штраф.

Предлагается установить следующие санкции:

  • за первое нарушение — от 6 800 до 17 000 грн;
  • за повторное нарушение в течение года — от 20 400 до 25 500 грн.

На данный момент законопроект лишь зарегистрирован в Верховной Раде. Чтобы новые правила вступили в силу, документ должен пройти рассмотрение в парламенте, быть принят народными депутатами и подписан президентом Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жильцов многоквартирных домов в Украине могут оштрафовать на 5 000 грн. Владельцы квартир имеют право делать ремонт и обустраивать жилье по своему усмотрению. В то же время это право не является безграничным.

Также Новини.LIVE писали, какой штраф можно получить, если не ухаживать за участком возле забора. Во многих общинах местные правила благоустройства предусматривают, что владелец должен поддерживать порядок на территории от границы своего земельного участка до проезжей части улицы. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность.

закон украинский язык штрафы
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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