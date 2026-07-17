Законодательство о языке в Украине могут изменить: кого предлагают штрафовать на 25 500 грн

Флажки Украины на рабочих местах депутатов, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют кардинально обновить законодательство в сфере языка. Предлагается изменить правила использования государственного языка сразу в целом ряде сфер — от работы органов власти, образования и культуры до избирательного процесса, деятельности общественных объединений, детских лагерей и продажи программного обеспечения.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15412, который предусматривает масштабное обновление языкового законодательства. Документ предлагает внести изменения в 22 закона, расширить сферы обязательного использования украинского языка, установить новые требования к должностным лицам и ужесточить ответственность за нарушение языкового законодательства.

Кого обяжут владеть украинским языком

Законопроект предлагает расширить перечень лиц, которые должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. В частности, это касается народных депутатов, руководителей государственных научных и культурных учреждений, частных исполнителей, арбитражных управляющих, аудиторов и других лиц, выполняющих общественно важные функции.

Также предлагается уточнить порядок подтверждения уровня владения украинским языком для отдельных категорий граждан.

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Какие еще изменения предлагаются

Документ предусматривает ряд нововведений в различных сферах. В частности:

официальные документы органов власти должны соответствовать стандартам государственного языка;

продавцы программного обеспечения будут обязаны предупреждать покупателей, если продукт не имеет украиноязычного интерфейса;

в детских лагерях должна быть обеспечена украиноязычная среда;

члены избирательных комиссий должны владеть государственным языком;

местные советы получат дополнительные полномочия по популяризации украинского языка.

Кроме того, законопроект гарантирует право использовать украинский язык во время мероприятий политических партий, общественных организаций и других юридических лиц.

Штрафы могут существенно вырасти

Одной из самых резонансных нововведений является ужесточение ответственности за нарушение языкового законодательства.

Уполномоченный по защите государственного языка сможет не только вынести предупреждение, но и сразу наложить штраф.

Предлагается установить следующие санкции:

за первое нарушение — от 6 800 до 17 000 грн;

за повторное нарушение в течение года — от 20 400 до 25 500 грн.

На данный момент законопроект лишь зарегистрирован в Верховной Раде. Чтобы новые правила вступили в силу, документ должен пройти рассмотрение в парламенте, быть принят народными депутатами и подписан президентом Украины.

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