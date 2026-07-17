Мовне законодавство в Україні можуть змінити: кого пропонують штрафувати на 25 500 грн

Прапорці України на робочих місцях депутатів, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують кардинально оновити мовне законодавство. Пропонується змінити правила використання державної мови одразу в низці сфер — від роботи органів влади, освіти та культури до виборчого процесу, діяльності громадських об'єднань, дитячих таборів і продажу програмного забезпечення.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" передають Новини.LIVE.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15412, який передбачає масштабне оновлення мовного законодавства. Документ пропонує внести зміни до 22 законів, розширити сфери обов'язкового використання української мови, встановити нові вимоги для посадовців і посилити відповідальність за порушення мовного законодавства.

Кого зобов'яжуть володіти українською мовою

Законопроєкт пропонує розширити перелік осіб, які повинні володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов'язків. Зокрема, це стосується народних депутатів, керівників державних наукових та культурних установ, приватних виконавців, арбітражних керуючих, аудиторів та інших осіб, які виконують публічно важливі функції.

Також пропонується уточнити порядок підтвердження рівня володіння українською мовою для окремих категорій громадян.

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Які ще зміни пропонують

Документ передбачає низку нововведень у різних сферах. Зокрема:

офіційні документи органів влади повинні відповідати стандартам державної мови;

продавці програмного забезпечення будуть зобов'язані попереджати покупців, якщо продукт не має україномовного інтерфейсу;

у дитячих таборах мають забезпечити українськомовне середовище;

члени виборчих комісій повинні володіти державною мовою;

місцеві ради отримають додаткові повноваження щодо популяризації української мови.

Крім того, законопроєкт гарантує право використовувати українську мову під час заходів політичних партій, громадських організацій та інших юридичних осіб.

Штрафи можуть суттєво зрости

Однією з найрезонансніших новацій є посилення відповідальності за порушення мовного законодавства.

Уповноважений із захисту державної мови зможе не лише оголосити попередження, а й одразу накласти штраф.

Пропонується встановити такі санкції:

за перше порушення — від 6 800 до 17 000 грн;

за повторне порушення протягом року — від 20 400 до 25 500 грн.

Наразі законопроєкт лише зареєстрований у Верховній Раді. Щоб нові правила набули чинності, документ має пройти розгляд у парламенті, бути ухваленим народними депутатами та підписаний президентом України.

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