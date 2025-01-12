Субсидии, льготы и пенсии — что будет с выплатами в 2025 году

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В 2025 году пенсионеров и других граждан Украины ждет ряд важных изменений. С 1 июля в Украине стартует пенсионная реформа, которая предусматривает введение накопительной системы. Кроме того, снова изменились требования к стажу для выхода на пенсию.

О том, что будет с пенсиями и другими выплатами украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что изменится для украинцев в 2025 году

С 1 января 2025 года пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (сейчас это 2 361 грн), будут снижены. До конца действия военного положения пенсионные выплаты не будут превышать 23 610 грн. Кроме того, с 2025 года для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь 32 года трудового стажа вместо 31.

В 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, и для трудоспособных лиц (сейчас 3 028 грн) останется без изменений. Также минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, как и в 2024 году.

Что будет с социальными выплатами в 2025 году

В бюджете на 2025 год планируется выделить 419,2 миллиарда гривен для поддержки малообеспеченных граждан. Из этой суммы:

42,3 миллиарда гривен пойдут на субсидии и льготы;

127,9 миллиарда гривен будет использовано для помощи малообеспеченным семьям;

237,9 миллиарда гривен пойдет на пенсионные выплаты через Пенсионный фонд, в частности на индексацию, запланированную на март 2025 года.

Стоит также отметить, что с июля 2025 года украинцы начнут осуществлять обязательные взносы на свои персональные накопительные счета. При полном страховом стаже пенсия по новым правилам будет составлять 40% от заработной платы, что вдвое больше, чем сейчас.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", правительство вводит ограничения на пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Такие правила будут действовать во время военного положения.

Также мы рассказывали, что поддержка пожилых людей является важной составляющей социальной политики Украины. Однако многие пенсионеры не знают о доступных льготах, а потому не воспользуются помощью в 2025 году.