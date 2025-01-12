Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нововведения 2025 года — что будет с пенсиями и другими выплатами arrow

Нововведения 2025 года — что будет с пенсиями и другими выплатами

12 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидии, льготы и пенсии — что будет с выплатами в 2025 году
Деньги в конверте. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В 2025 году пенсионеров и других граждан Украины ждет ряд важных изменений. С 1 июля в Украине стартует пенсионная реформа, которая предусматривает введение накопительной системы. Кроме того, снова изменились требования к стажу для выхода на пенсию.

О том, что будет с пенсиями и другими выплатами украинцев, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Что изменится для украинцев в 2025 году

С 1 января 2025 года пенсии, которые превышают 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (сейчас это 2 361 грн), будут снижены. До конца действия военного положения пенсионные выплаты не будут превышать 23 610 грн. Кроме того, с 2025 года для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь 32 года трудового стажа вместо 31.

В 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, и для трудоспособных лиц (сейчас 3 028 грн) останется без изменений. Также минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, как и в 2024 году.

Что будет с социальными выплатами в 2025 году

В бюджете на 2025 год планируется выделить 419,2 миллиарда гривен для поддержки малообеспеченных граждан. Из этой суммы:

  • 42,3 миллиарда гривен пойдут на субсидии и льготы;
  • 127,9 миллиарда гривен будет использовано для помощи малообеспеченным семьям;
  • 237,9 миллиарда гривен пойдет на пенсионные выплаты через Пенсионный фонд, в частности на индексацию, запланированную на март 2025 года.

Стоит также отметить, что с июля 2025 года украинцы начнут осуществлять обязательные взносы на свои персональные накопительные счета. При полном страховом стаже пенсия по новым правилам будет составлять 40% от заработной платы, что вдвое больше, чем сейчас.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что согласно Закону Украины "О Государственном бюджете на 2025 год", правительство вводит ограничения на пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Такие правила будут действовать во время военного положения.

Также мы рассказывали, что поддержка пожилых людей является важной составляющей социальной политики Украины. Однако многие пенсионеры не знают о доступных льготах, а потому не воспользуются помощью в 2025 году.

выплаты пенсии пенсионеры помощь социальная защита

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году