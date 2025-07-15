Статистический отчет ФЛП — кто обязан подавать в 2025 году и какие штрафы

Документы и калькулятор. Фото: Pexels

Часть предпринимателей столкнулась с необходимостью подавать новый отчет — статистический. Некоторые ФЛП должны отправить документ контролирующему органу, но не налоговикам, а в Государственную службу статистики.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович на собственном YouTube-канале.

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Кто должен подать статистический отчет

Новые правила относительно необходимости отчетности вступили в силу в июле 2025 года. Они предусматривают наложение обязательства на физических лиц-предпринимателей по представлению статистического отчета. Однако эксперт отметил: волноваться не нужно, ведь требование касается немногих ФЛП.

"Сейчас это только предприниматели, которые занимаются производством промышленной продукции, и предприниматели, занимающиеся грузовыми/пассажирскими перевозками. И даже эти ФЛП не все подают статистический отчет", — констатировал Смокович.

Украинцы могут легко проверить, существует ли необходимость отчитываться перед Государственной службой статистики. Алгоритм действий очень простой:

открыть Госстат;

найти раздел "Кабинет респондента";

пройти регистрацию или войти в существующий аккаунт;

найти в личном кабинете сообщение "Внимание, вы не привлечены к отчетности в органы государственной статистики в текущем периоде".

Если этот текст присутствует на странице, то новый отчет подавать не нужно.

Накажут ли за неподачу отчета

Просрочка обязательства влечет за собой административную ответственность. Субъектов хозяйствования будут штрафовать за отсутствие данных для проведения государственных статистических наблюдений, опоздание, информирование в неполном объеме, представление недостоверных сведений или не по определенной форме.

Это предусмотрено статьей 186-3 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа для граждан составляет от 3 до 5 необлагаемых минимумов (от 51 до 85 грн). Для должностных лиц и ФЛП финансовое взыскание больше — от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

За повторное нарушение в течение года после наложения административного штрафа предусмотрено усиленное наказание — от 15 до 25 НМДГ (от 255 до 425 грн). Однако Михаил Смокович отметил, что штрафная санкция для физических лиц-предпринимателей за непредставление статистического отчета маловероятна.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 августа 2025 года для ФЛП восстановят полные размеры штрафов за нарушение правил использования РРО/ПРРО. Предприниматели будут платить 100% от стоимости товаров (работ, услуг) вместо 25% за отсутствие РРО и невыдачу фискальных чеков.

Также мы писали, что некоторым ФЛП грозит суровое наказание в июле 2025 года — лишение свободы. Уголовная ответственность наступит за фальсификацию официальных документов и осуществление финансовых операций с целью отмывания доходов.