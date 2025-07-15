Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Новий звіт для ФОПів — який документ треба подавати і кому

Новий звіт для ФОПів — який документ треба подавати і кому

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 18:12
Статистичний звіт ФОП — хто зобов’язаний подавати у 2025 році та які штрафи
Документи й калькулятор. Фото: Pexels

Частина підприємців стикнулася з необхідністю подавати новий звіт — статистичний. Деякі ФОПи мають відправити документ контролюючому органу, але не податківцям, а в Державну службу статистики.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

Реклама
Читайте також:

Хто має подати статистичний звіт

Нові правила щодо необхідності звітування набрали чинності в липні 2025 року. Вони передбачають накладання зобов’язання на фізичних осіб-підприємців щодо подання статистичного звіту. Проте експерт зауважив: хвилюватися не потрібно, адже вимога стосується небагатьох ФОПів.

"Зараз це лише підприємці, які займаються виробництвом промислової продукції, та підприємці, які займаються вантажними/пасажирськими перевезеннями. І навіть ці ФОПи не всі подають статистичний звіт", — констатував Смокович.

Українці можуть легко перевірити, чи існує необхідність звітувати перед Державною службою статистики. Алгоритм дій дуже простий:

  • відкрити Держстат;
  • знайти розділ "Кабінет респондента";
  • пройти реєстрацію чи увійти в існуючий акаунт;
  • знайти в особистому кабінету повідомлення "Увага, ви не залучені до звітності до органів державної статистики в поточному періоді".

Якщо цей текст присутній на сторінці, то новий звіт подавати не потрібно.

Чи покарають за неподання звіту

Протермінування зобов’язання тягне за собою адміністративну відповідальність. Суб’єктів господарювання штрафуватимуть за відсутність даних для проведення державних статистичних спостережень, запізнення, інформування в неповному обсязі, подання недостовірних відомостей або не за визначеною формою.

Це передбачено статтею 186-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу для громадян становить від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 грн). Для посадовців і ФОПів фінансове стягнення більше — від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

За повторне порушення протягом року після накладання адміністративного штрафу передбачено посилене покарання — від 15 до 25 НМДГ (від 255 до 425 грн). Водночас Михайло Смокович зауважив, що штрафна санкція для фізичних осіб-підприємців за неподання статистичного звіту малоймовірна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року для ФОПів відновлять повні розміри штрафів за порушення правил використання РРО/ПРРО. Підприємці платитимуть 100% від вартості товарів (робіт, послуг) замість 25% за відсутність РРО та невидачу фіскальних чеків.

Також ми писали, що деяким ФОПам загрожує суворе покарання в липні 2025 року — позбавлення волі. Кримінальна відповідальність настане за фальсифікацію офіційних документів і здійснення фінансових операцій з метою відмивання доходів.

ФОП штрафи документи підприємці нововведення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації