Статистичний звіт ФОП — хто зобов’язаний подавати у 2025 році та які штрафи

Документи й калькулятор. Фото: Pexels

Частина підприємців стикнулася з необхідністю подавати новий звіт — статистичний. Деякі ФОПи мають відправити документ контролюючому органу, але не податківцям, а в Державну службу статистики.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

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Хто має подати статистичний звіт

Нові правила щодо необхідності звітування набрали чинності в липні 2025 року. Вони передбачають накладання зобов’язання на фізичних осіб-підприємців щодо подання статистичного звіту. Проте експерт зауважив: хвилюватися не потрібно, адже вимога стосується небагатьох ФОПів.

"Зараз це лише підприємці, які займаються виробництвом промислової продукції, та підприємці, які займаються вантажними/пасажирськими перевезеннями. І навіть ці ФОПи не всі подають статистичний звіт", — констатував Смокович.

Українці можуть легко перевірити, чи існує необхідність звітувати перед Державною службою статистики. Алгоритм дій дуже простий:

відкрити Держстат;

знайти розділ "Кабінет респондента";

пройти реєстрацію чи увійти в існуючий акаунт;

знайти в особистому кабінету повідомлення "Увага, ви не залучені до звітності до органів державної статистики в поточному періоді".

Якщо цей текст присутній на сторінці, то новий звіт подавати не потрібно.

Чи покарають за неподання звіту

Протермінування зобов’язання тягне за собою адміністративну відповідальність. Суб’єктів господарювання штрафуватимуть за відсутність даних для проведення державних статистичних спостережень, запізнення, інформування в неповному обсязі, подання недостовірних відомостей або не за визначеною формою.

Це передбачено статтею 186-3 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розмір штрафу для громадян становить від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 грн). Для посадовців і ФОПів фінансове стягнення більше — від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

За повторне порушення протягом року після накладання адміністративного штрафу передбачено посилене покарання — від 15 до 25 НМДГ (від 255 до 425 грн). Водночас Михайло Смокович зауважив, що штрафна санкція для фізичних осіб-підприємців за неподання статистичного звіту малоймовірна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 серпня 2025 року для ФОПів відновлять повні розміри штрафів за порушення правил використання РРО/ПРРО. Підприємці платитимуть 100% від вартості товарів (робіт, послуг) замість 25% за відсутність РРО та невидачу фіскальних чеків.

Також ми писали, що деяким ФОПам загрожує суворе покарання в липні 2025 року — позбавлення волі. Кримінальна відповідальність настане за фальсифікацію офіційних документів і здійснення фінансових операцій з метою відмивання доходів.