Главная Экономика Новые стимулы для врачей — кто получит деньги и жилье

Новые стимулы для врачей — кто получит деньги и жилье

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 19:10
200 тыс. грн и жилье от государства — кому из врачей гарантируют поддержку в 2025 году
Врач на дежурстве. Фото: УНИАН

Министерство здравоохранения Украины ввело новые стимулы для молодых врачей, которые соглашаются работать в отдаленных или прифронтовых громадах. Это не только повышение зарплат, но и другие форматы поддержки.

О том, как государство планирует привлекать врачей к работе в сельской местности и прифронтовых регионах, рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Реклама
Читайте также:

На какие выплаты могут рассчитывать врачи

По словам министра, если раньше после окончания интернатуры врачи получали только 14 000 грн "подъемных", что часто не мотивировало их ехать в села или на территории с высокими рисками, то в этом году сумма выросла до 200 000 грн.

Эти средства помогут молодым специалистам обустроить быт на новом месте работы. Ляшко также добавил, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата семейного врача, который заключил 1 800 деклараций, составит 35 000 грн.

"Еще мы перечисляем капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года, при наборе 1 800 деклараций, когда заключают с семейным врачом, минимальная базовая заработная плата была 35 000 грн", — отметил Виктор Ляшко.

Кроме того, для медиков в селах с низкой плотностью населения предусмотрены дополнительные выплаты на покрытие расходов на топливо и командировки, ведь они имеют выезды в отдаленные населенные пункты.

Кому из медиков будут выделять служебное жилье

Кроме того, государство впервые выделило 100 млн грн на служебное жилье, которое можно получить в населенном пункте, где работает врач, или в районном центре в радиусе 30 км. Это позволяет врачу решать вопрос жилья, садика или школы для детей, не привязываясь исключительно к месту работы.

Министерство отмечает, что эти меры — ответ на запросы громад, особенно Черниговской и Николаевской областей, которые обращались с просьбой мотивировать молодых специалистов работать в сложных условиях.

Подъемные и служебное жилье — лишь часть системы стимулов. Также предусмотрено обеспечение автомобилями для медицинских центров, что помогает врачам выезжать на обслуживание отдаленных населенных пунктов.

По словам главы Минздрава, успех инициатив зависит не только от государства, но и от активности общин в создании минимальных условий для жизни и работы врачей — наличия школ, садиков, магазинов и базовой инфраструктуры.

Эти шаги позволяют закрыть критическую потребность в медицинских работниках в селах и прифронтовых территориях, одновременно обеспечивая врачам комфортные условия жизни и работы.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко на днях сообщила, что оплата труда медиков первичного звена и экстренной помощи возрастет до 35 000 грн. Также для медиков в селах и прифронтовых регионах введут дополнительные стимулы.

Ранее мы писали, что граждане в возрасте от 40 лет ежегодно смогут проходить бесплатное медицинское обследование.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
