200 тис. грн та житло від держави — кому з лікарів гарантують підтримку у 2025 році

Лікарка на чергуванні. Фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров’я України запровадило нові стимули для молодих лікарів, які погоджуються працювати у віддалених або прифронтових громадах. Це не лише підвищення зарплат, а й інші формати підтримки.

Про те, як держава планує залучати лікарів до роботи в сільській місцевості та прифронтових регіонах, розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

На які виплати можуть розраховувати лікарі

За словами міністра, якщо раніше після закінчення інтернатури лікарі отримували лише 14 000 грн "підйомних", що часто не мотивувало їх їхати у села чи на території з високими ризиками, то цього року сума зросла до 200 000 грн.

Ці кошти допоможуть молодим спеціалістам облаштувати побут на новому місці роботи. Ляшко також додав, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата сімейного лікаря, який уклав 1800 декларацій, становитиме 35 000 грн.

"Ще ми перераховуємо капітаційну ставку, щоб з 1 січня 2026 року, при наборі 1800 декларацій, коли заключають з сімейним лікарем, мінімальна базова заробітна плата була 35,000 грн", — зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, для медиків у селах з низькою густотою населення передбачені додаткові виплати на покриття витрат на паливо та відрядження, адже вони мають виїзди до віддалених населених пунктів.

Кому з медиків виділятимуть службове житло

Крім того, держава вперше виділила 100 млн грн на службове житло, яке можна отримати у населеному пункті, де працює лікар, або у районному центрі в радіусі 30 км. Це дозволяє лікарю розв'язувати питання житла, садочка чи школи для дітей, не прив’язуючись виключно до місця роботи.

Міністерство наголошує, що ці заходи — відповідь на запити громад, особливо Чернігівської та Миколаївської областей, які зверталися з проханням мотивувати молодих спеціалістів працювати у складних умовах.

Підйомні та службове житло — лише частина системи стимулів. Також передбачене забезпечення автомобілями для медичних центрів, що допомагає лікарям виїжджати на обслуговування віддалених населених пунктів.

За словами очільника МОЗ, успіх ініціатив залежить не лише від держави, а й від активності громад у створенні мінімальних умов для життя та роботи лікарів — наявності шкіл, садочків, магазинів та базової інфраструктури.

Ці кроки дозволяють закрити критичну потребу в медичних працівниках у селах і прифронтових територіях, одночасно забезпечуючи лікарям комфортні умови життя та роботи.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Юлія Свириденко днями повідомила, що оплата праці медиків первинної ланки та екстреної допомоги зросте до 35 тис. гривень. Також для медиків у селах та прифронтових регіонах введуть додаткові стимули.

Раніше ми писали, що громадяни віком від 40 років щороку зможуть проходити безплатне медичне обстеження.