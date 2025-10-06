Выезд за границу с 12 октября — что изменится для украинцев

Новые правила въезда в ЕС — что изменится для украинцев в октябре
С 12 октября 2025 года в ЕС заработает новая система Entry/Exit System (EES). Она автоматически будет фиксировать въезды и выезды граждан третьих стран, включая украинцев.
О том, как изменятся условия пересечения границы со странами ЕС для украинцев в октябре, объяснили в Консульстве Украины в Малаге.
Что изменится для украинцев в октябре
EES будет действовать для коротких поездок до 90 дней в течение 180 дней — как для безвизовых путешествий, так и для поездок по краткосрочным визам.
Штампы в паспорте больше не будут ставиться. Данные о въезде и выезде будут собираться электронно:
- фото лица;
- данные паспорта;
- дату и место пересечения границы;
- информацию об отказе во въезде;
- отпечатки четырех пальцев для людей от 12 лет.
Пассажиры авто и автобусов будут выходить для биометрической проверки, тогда как на железной дороге процедура может отличаться в зависимости от перехода. Отказ предоставить биометрические данные может стать причиной отказа во въезде.
Зачем нужна EES и что стоит учитывать украинцам
Система позволяет контролировать срок пребывания в Шенгене, предотвращать использование поддельных документов и повысить безопасность на границах ЕС. В связи с внедрением EES украинцам, направляющимся за границу, советуют:
- Бронировать билеты заранее.
- Планировать больше времени на контроль.
- Проверить документы и быть готовыми к сканированию данных.
Также стоит следить, чтобы не превысить 90 дней в Шенгене, поскольку система будет это автоматически отслеживать.
Ранее мы писали, что многие украинцы, путешествуя по Европе, покупают сувениры и подарки, однако их нельзя провозить без декларирования и уплаты пошлин.
Также мы рассказывали, что в августе 2025 года правительство Украины упростило правила выезда в другие страны: мужчинам от 18 до 22 лет разрешили свободно пересекать границу. Это решение вызвало активные дискуссии в обществе и бизнесе, поскольку молодежь этой возрастной категории активно работает в различных отраслях экономики.
