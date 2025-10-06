Выезд за границу с 12 октября — что изменится для украинцев

Мужчина проходит проверку на границе. Фото: УНИАН

С 12 октября 2025 года в ЕС заработает новая система Entry/Exit System (EES). Она автоматически будет фиксировать въезды и выезды граждан третьих стран, включая украинцев.

О том, как изменятся условия пересечения границы со странами ЕС для украинцев в октябре, объяснили в Консульстве Украины в Малаге.

Что изменится для украинцев в октябре

EES будет действовать для коротких поездок до 90 дней в течение 180 дней — как для безвизовых путешествий, так и для поездок по краткосрочным визам.

Штампы в паспорте больше не будут ставиться. Данные о въезде и выезде будут собираться электронно:

фото лица;

данные паспорта;

дату и место пересечения границы;

информацию об отказе во въезде;

отпечатки четырех пальцев для людей от 12 лет.

Пассажиры авто и автобусов будут выходить для биометрической проверки, тогда как на железной дороге процедура может отличаться в зависимости от перехода. Отказ предоставить биометрические данные может стать причиной отказа во въезде.

Зачем нужна EES и что стоит учитывать украинцам

Система позволяет контролировать срок пребывания в Шенгене, предотвращать использование поддельных документов и повысить безопасность на границах ЕС. В связи с внедрением EES украинцам, направляющимся за границу, советуют:

Бронировать билеты заранее. Планировать больше времени на контроль. Проверить документы и быть готовыми к сканированию данных.

Также стоит следить, чтобы не превысить 90 дней в Шенгене, поскольку система будет это автоматически отслеживать.

