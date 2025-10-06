Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Новые правила въезда в ЕС — что изменится для украинцев в октябре

Новые правила въезда в ЕС — что изменится для украинцев в октябре

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 19:20
Выезд за границу с 12 октября — что изменится для украинцев
Мужчина проходит проверку на границе. Фото: УНИАН

С 12 октября 2025 года в ЕС заработает новая система Entry/Exit System (EES). Она автоматически будет фиксировать въезды и выезды граждан третьих стран, включая украинцев.

О том, как изменятся условия пересечения границы со странами ЕС для украинцев в октябре, объяснили в Консульстве Украины в Малаге.

Реклама
Читайте также:

Что изменится для украинцев в октябре

EES будет действовать для коротких поездок до 90 дней в течение 180 дней — как для безвизовых путешествий, так и для поездок по краткосрочным визам.

Штампы в паспорте больше не будут ставиться. Данные о въезде и выезде будут собираться электронно:

  • фото лица;
  • данные паспорта;
  • дату и место пересечения границы;
  • информацию об отказе во въезде;
  • отпечатки четырех пальцев для людей от 12 лет.

Пассажиры авто и автобусов будут выходить для биометрической проверки, тогда как на железной дороге процедура может отличаться в зависимости от перехода. Отказ предоставить биометрические данные может стать причиной отказа во въезде.

Зачем нужна EES и что стоит учитывать украинцам

Система позволяет контролировать срок пребывания в Шенгене, предотвращать использование поддельных документов и повысить безопасность на границах ЕС. В связи с внедрением EES украинцам, направляющимся за границу, советуют:

  1. Бронировать билеты заранее.
  2. Планировать больше времени на контроль.
  3. Проверить документы и быть готовыми к сканированию данных.

Также стоит следить, чтобы не превысить 90 дней в Шенгене, поскольку система будет это автоматически отслеживать.

Ранее мы писали, что многие украинцы, путешествуя по Европе, покупают сувениры и подарки, однако их нельзя провозить без декларирования и уплаты пошлин.

Также мы рассказывали, что в августе 2025 года правительство Украины упростило правила выезда в другие страны: мужчинам от 18 до 22 лет разрешили свободно пересекать границу. Это решение вызвало активные дискуссии в обществе и бизнесе, поскольку молодежь этой возрастной категории активно работает в различных отраслях экономики.

Европейский союз граница украинцы безвизовый режим выезд за границу
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации