Виїзд за кордон з 12 жовтня — що зміниться для українців

Чоловік проходить перевірку на кордоні. Фото: УНІАН

З 12 жовтня 2025 року в ЄС запрацює нова система Entry/Exit System (EES). Вона автоматично фіксуватиме в’їзди та виїзди громадян третіх країн, включно з українцями.

Про те, як зміняться умови перетину кордону з країнами ЄС для українців у жовтні, пояснили в Консульстві України в Малазі.

Що зміниться для українців у жовтні

EES діятиме для коротких поїздок до 90 днів протягом 180 днів — як для безвізових подорожей, так і для поїздок за короткостроковими візами.

Штампи у паспорті більше не ставитимуться. Дані про в’їзд і виїзд збиратимуться електронно:

фото обличчя;

дані паспорта;

дату та місце перетину кордону;

інформацію про відмову у в’їзді;

відбитки чотирьох пальців для людей від 12 років.

Пасажири авто та автобусів виходитимуть для біометричної перевірки, тоді як на залізниці процедура може відрізнятися залежно від переходу. Відмова надати біометричні дані може стати причиною відмови у в’їзді.

Навіщо потрібна EES та що варто враховувати українцям

Система дозволяє контролювати термін перебування у Шенгені, запобігати використанню підроблених документів та підвищити безпеку на кордонах ЄС. У зв'язку з впровадженням EES українцям, що прямують за кордон, радять:

Бронювати квитки заздалегідь. Планувати більше часу на контроль. Перевірити документи та бути готовими до сканування даних.

Також варто стежити, щоб не перевищити 90 днів у Шенгені, оскільки система автоматично це відстежуватиме.

