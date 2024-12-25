Налоги для украинцев с 1 января — кто будет платить по новым правилам

Женщина работает с документами. Фото: Unsplash

В Министерстве финансов объяснили важные нюансы повышения налогов для предпринимателей с 1 января 2025 года. В ведомстве также рассказали, как и когда граждане будут платить повышенный военный сбор.

Об этом говорится на сайте Минфина.

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Как объяснили в ведомстве, военный сбор "задним числом" не будут уплачивать физические лица. Задекларированный физическими лицами общий годовой доход по итогам 2024 года будет облагаться военным сбором по ставке 1,5%.

При этом некоторые другие доходы будут подпадать под ставку 5% уже с 1 декабря 2024 года. Это:

доходы в виде стоимости унаследованного имущества;

доходы от имущества, полученного в подарок.

Другие доходы физлиц (от зарплаты, аренды, выигрыша, депозита и т.п.) облагаются военным сбором в размере 5% с 1 декабря этого года.

"Ставка военного сбора увеличится до 5% для доходов, указываемых в годовой декларации, начиная с 1 января 2025 года", — отметили в Министерстве финансов.

Что с налогами для ФЛП

Физические лица-предприниматели, работающие на I, II и IV группе налогообложения, будут платить сбор 10% от минимальной зарплаты — 8 тыс. грн на начало 2025 года. Так что военный сбор будет рассчитывать на основе этой суммы.

Плательщики единого налога III группы (юридические лица и ФЛПы) будут платить военный сбор в размере 1% от своего заработка по итогам первого квартала 2025 года.

Прочие доходы

Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) для физических лиц не будут облагаться налогом. Также налог на доходы и военный сбор не будут применяться для:

соцвыплат;

пенсий;

стипендий.

Ставка военного сбора для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в законе остается на уровне 1,5%.

Закон о повышении налогов в Украине — детали

28 ноября 2024 года глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №11416-д о повышении налогов. Документ предусматривает, что военный сбор для физлиц составит 5% (вместо 1,5%).

Также ФЛП I, II и IV групп обязали платить 10% от размера минимальной зарплаты, в то время как налог для ФЛП III группы составит 1% от дохода.

Еще появилась 50% ставка налога на прибыль для банков за 2024 год, а для небанковских учреждений (кроме страховых компаний) эта ставка будет 25%. Ее введут уже в 2025 году.

1 декабря 2024 года закон вступил в силу, однако уже 4 числа парламент отсрочил повышение налогов для ФЛП с октября 2024 года на 1 января 2025-го.

Напомним, в Украине появится прогрессивная шкала обложения доходов физических лиц. По словам Даниила Гетманцева, вопрос об этом депутаты будут рассматривать после войны.

Также мы рассказывали, что часть граждан может снизить сумму общего месячного налогооблагаемого дохода. Но такая возможность доступна не всем.