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Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

25 грудня 2024 18:34
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Податки для українців з 1 січня —хто платитиме за новими правилами
Жінка працює з документами. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У Міністерстві фінансів пояснили важливі нюанси щодо підвищення податків для підприємців з 1 січня 2025 року. У відомстві також розповіли, як та коли громадяни платитимуть підвищений військовий збір.

Про це йдеться на сайті Мінфіну

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Як пояснили у відомстві, військовий збір "заднім числом" не сплачуватимуть фізичні особи. Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за підсумками 2024 року оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5%. 

При цьому деякі інші доходи підпадатимуть під ставку 5% вже з 1 грудня 2024 року. Це: 

  • доходи у вигляді вартості успадкованого майна; 
  • доходи від майна, отриманого у дарунок. 

Інші доходи фізосіб (від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня цього року. 

"Ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року", — зауважили у Міністерстві фінансів. 

Що з податками для ФОП 

Фізичні особи-підприємці, які працюють на I, II і IV групі оподаткування, платитимуть збір 10% від мінімальної зарплати — 8 тис. грн на початок 2025 року. Тож військовий збір розраховуватимуть на основі цієї суми.

Натомість платники єдиного податку III групи (юридичні особи та ФОПи) сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого заробітку за підсумками першого кварталу 2025 року.

Інші доходи 

Облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) для фізичних осіб не оподатковуватимуться. Також податок на доходи і військовий збір не застосовуватимуть для:

  • соцвиплат;
  • пенсій;
  • стипендій.

Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%.

Закон про підвищення податків в Україні — деталі 

28 листопада 2024 року глава держави Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11416-д про підвищення податків. Документ передбачає, що військовий збір для фізосіб становитиме 5% (замість 1,5%).

Також ФОП I, II і IV груп зобов'язали платити 10% від розміру мінімальної зарплати, тоді як податок для ФОП III групи становитиме 1% від доходу.

Ще з'явилася 50% ставка податку на прибуток для банків за 2024 рік, а для небанківських установ (крім страхових компаній) ця ставка буде25%. Її запровадять вже у 2025 році.

1 грудня 2024 року закон набув чинності, однак вже 4 числа парламент відтермінував підвищення податків для ФОП з жовтня 2024 року на 1 січня 2025-го.

Нагадаємо, в Україні з'явиться прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб. За словами Данила Гетманцева, питання про це депутати розглядатимуть після війни. 

Також ми розповідали, що частина громадян може зменшити суму загального місячного оподаткованого доходу. Але така можливість доступна не усім. 

Мінфін ФОП податки доходи бюджет гроші

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