Украинцы стали чаще покупать авто по сниженной цене — о чем это говорит

Автомобили в Киеве. Фото: Google Maps

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) осуществляет анализ деклараций государственных служащих, которые обязаны отчитываться о своем имущественном состоянии и доходах ежегодно. Благодаря мониторингу удалось выяснить, что декларанты нередко покупают автомобили по цене, значительно ниже рыночной.

Об этом сообщили на официальном сайте НАПК.

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Отчитываясь об имущественном состоянии, декларанты должны указать, сколько денег потратили на приобретение транспортного средства. Мониторинг НАПК выявил интересную тенденцию: почему-то у многих служащих цены не сходятся со средними на рынке. Это может свидетельствовать о нарушениях, например, получение неправомерной выгоды или скрытого дарения.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило, что декларанты приобрели:

1,47 тыс. легковых автомобилей 2022 года выпуска, среди которых 63 — по цене менее 400 000 грн (в 2022 году);

4 тыс. легковых автомобилей 2022 и 2023 годов выпуска, среди них 150 — по цене менее 400 000 грн (в 2023 году);

5,39 тыс. легковых машин 2022-2024 годов выпуска, из которых 336 — по цене менее 400 000 грн (в 2024 году).

Конечно, транспортные средства часто продают дешевле при наличии объективных причин. Например, если машина побывала в ДТП и нуждается в ремонте. Или вследствие эксплуатационного износа (при покупке на аукционах за рубежом). Нередко стоимость снижают родственники и близкие друзья.

"Поэтому декларантам важно хранить документы, подтверждающие обстоятельства, по которым транспортное средство приобретено по цене ниже рыночной", — констатировали в НАПК.

Однако покупка автомобиля у третьего лица гораздо дешевле, чем предусматривает рыночная ситуация, может свидетельствовать о нарушении закона. Контролирующий орган не исключает вероятность:

сокрытия подарка (за него надо уплачивать налог);

получения неправомерной выгоды;

уменьшения базы налогообложения и, как следствие, неуплаты полной суммы в государственный бюджет;

сокрытия реальных расходов из-за невозможности декларанта подтвердить источники происхождения денег.

Если служащий получил автомобиль в подарок, он должен уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора (кроме случаев наличия родственных связей). Чтобы избежать финансовых затрат, кто-то может прибегнуть к хитрости, задекларировав транспортное средство не как подарок, снизив при этом реальную стоимость.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны платить налог на наследство в зависимости от степени родства и наличия статуса резидента. Ближайшие родственники освобождены от финансового обязательства, остальные платят 5% или 18% ПДФО, если хотя бы одна из сторон — нерезидент.

Также мы писали, что НАПК подозревает депутата Одесского городского совета Петра Обухова в занижениидоходов в декларации. Сам политик объяснил ошибки трудностями с подсчетом из-за смены системы налогообложения.