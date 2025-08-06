Українці стали частіше купувати авто за зниженою ціною — про що це говорить

Автомобілі в Києві. Фото: Google Maps

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснює аналіз декларацій державних службовців, які зобов’язанні звітувати про свій майновий стан і доходи щороку. Завдяки моніторингу вдалося з’ясувати, що декларанти нерідко купують автомобілі за ціною, значно нижчою за ринкову.

Про це повідомили на офіційному сайті НАЗК.

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Звітуючи про майновий стан, декларанти повинні зазначити, скільки коштів витратили на придбання транспортного засобу. Моніторинг НАЗК виявив цікаву тенденцію: чомусь у багатьох службовців ціни не сходяться із середніми на ринку. Це може свідчити про порушення, наприклад отримання неправомірної вигоди чи прихованого дарування.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило, що декларанти набули:

1,47 тис. легкових автомобілів 2022 року випуску, серед яких 63 — за ціною менше 400 000 грн (у 2022 році);

4 тис. легкових автівок 2022 та 2023 років випуску, серед них 150 — за ціною менше 400 000 грн (у 2023 році);

5,39 тис. легкових машин 2022-2024 років випуску, з яких 336 — за ціною менше 400 000 грн (у 2024 році).

Звісно, транспортні засоби часто продають дешевше у разі наявності об’єктивних причин. Наприклад, якщо машина побувала в ДТП і потребує ремонту. Або внаслідок експлуатаційного зносу (при купівлі на аукціонах за кордоном). Нерідко вартість знижують родичі та близькі друзі.

"Тому декларантам важливо зберігати документи, що підтверджують обставини, через які транспортний засіб придбано за ціною, меншою за ринкову", — констатували в НАЗК.

Водночас купівля автомобіля у третьої особи набагато дешевше, ніж передбачає ринкова ситуація, може свідчити про порушення закону. Контролюючий орган не виключає вірогідність:

приховування подарунку (за нього треба сплачувати податок);

одержання неправомірної вигоди;

зменшення бази оподаткування і, як наслідок, несплати повної суми в державний бюджет;

приховування реальних витрат через неможливість декларанта підтвердити джерела походження коштів.

Якщо службовець отримав автомобіль у подарунок, він повинен сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору (окрім випадків наявності родинних зв’язків). Аби уникнути фінансових витрат, хтось може вдатися до хитрощів, задекларувавши транспортний засіб не як подарунок, знизивши при цьому реальну вартість.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні сплачувати податок на спадщину залежно від ступеня спорідненості та наявності статусу резидента. Найближчі родичі звільнені від фінансового зобов’язання, інші платять 5% або 18% ПДФО, якщо хоча б одна зі сторін — нерезидент.

Також ми писали, що НАЗК підозрює депутата Одеської міської ради Петра Обухова в заниженні доходів у декларації. Сам політик пояснив помилки труднощами з підрахунком через зміну системи оподаткування.