Тарифы Новой почты с 13 апреля: на сколько подорожает доставка посылок

Мобильное приложение Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Новая почта приготовила изменения для посылок с 13 апреля 2026 года. Компания предупредила украинцев об обновлении тарифов на услуги доставки грузов. Вскоре клиентам придется платить больше за обслуживание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Новой почты.

Измененные тарифы Новой почты

На 10 грн подорожает отправка документов: по городу — 70 грн вместо 60 грн, по Украине — 80 грн вместо 70 грн. Чтобы отправить посылку весом до 30 кг в пределах одного населенного пункта, придется заплатить (бесплатная упаковка в фирменный пакет от 0,5 кг до 4 кг включена):

до 2 кг — 70 грн (+10 грн);

до 10 кг — 115 грн (+15 грн);

до 30 кг — 180 грн (+20 грн).

Доставка грузов разного веса по Украине будет стоить с 13 апреля:

до 2 кг — 90 грн (+10 грн);

до 10 кг — 135 грн (+15 грн);

до 30 кг — 200 грн (+20 грн).

Отправка посылок весом более 30 кг тоже подорожает. Тариф на доставку между отделениями по городу будет составлять 7 грн/кг (+1 грн), по Украине — от 11 грн/кг (+2 грн) в зависимости от тарифной зоны. Плюс упаковка в коробку вещей до 2 кг будет стоить 15 грн вместо 10 грн. Цены на другие дополнительные услуги зафиксируют на уровне:

доставка в поселки и села — плюс 30 грн до тарифов вместо 25 грн;

доставка или забор курьером — 60 грн для документов и посылок вместо 50 грн;

крупногабаритные отправления типа Паллеты — от 850 до 5 200 грн (было 650-4 900 грн в зависимости от веса, площади и тарифной зоны);

доставка шин и дисков — от 150 до 490 грн (было 110-430 грн).

Тарифы на услуги Новой почты. Фото: скриншот

Почему Новая почта подняла тарифы

Почтовый оператор отметил, что пересмотр тарифов на услуги стал необходимостью, учитывая повышение стоимости жизни, рост цен на топливо и электроэнергию, усиление операционной нагрузки. Плюс многие партнеры компании уже изменили свои тарифы.

"Решение позволит сохранить скорость, стабильность сервиса и качество обслуживания, к которым привыкли миллионы украинцев. Оно обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы", — уточнили в Новой почте.

Дополнительно остались потребности инвестировать в безопасную логистику и стабильность сети. Компания сохранила текущие цены на некоторые дополнительные услуги, например хранение посылок в отделениях, сервис "Пункт передачи", упаковку средних (до 10 кг) и больших (до 30 кг) отправлений и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

