Тарифи Нової пошти з 13 квітня: на скільки подорожчає доставка посилок

Мобільний застосунок Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

Нова пошта приготувала зміни для посилок із 13 квітня 2026 року. Компанія попередила українців про оновлення тарифів на послуги доставки вантажів. Невдовзі клієнтам доведеться платити більше за обслуговування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Нової пошти.

Змінені тарифи Нової пошти

На 10 грн подорожчає відправлення документів: по місту — 70 грн замість 60 грн, по Україні — 80 грн замість 70 грн. Щоб надіслати посилку вагою до 30 кг у межах одного населеного пункту, доведеться заплатити (безплатне пакування у фірмовий пакет від 0,5 кг до 4 кг включено):

до 2 кг — 70 грн (+10 грн);

до 10 кг — 115 грн (+15 грн);

до 30 кг — 180 грн (+20 грн).

Доставка вантажів різної ваги по Україні буде коштувати з 13 квітня:

до 2 кг — 90 грн (+10 грн);

до 10 кг — 135 грн (+15 грн);

до 30 кг — 200 грн(+20 грн).

Відправлення посилок вагою понад 30 кг також подорожчає. Тариф на доставку між відділеннями по місту буде становити 7 грн/кг (+1 грн), по Україні — від 11 грн/кг (+2 грн) залежно від тарифної зони. Плюс пакування в коробку речей до 2 кг коштуватиме 15 грн замість 10 грн. Ціни на інші додаткові послуги зафіксують на рівні:

доставка в селища і села — плюс 30 грн до тарифів замість 25 грн;

доставка або забір кур’єром — 60 грн для документів і посилок замість 50 грн;

великогабаритні відправлення типу Палети — від 850 до 5 200 грн (було 650-4 900 грн залежно від ваги, площі та тарифної зони);

доставка шин і дисків — від 150 до 490 грн (було 110-430 грн).

Тарифи на послуги Нової пошти. Фото: скриншот

Чому Нова пошта підняла тарифи

Поштовий оператор зазначив, що перегляд тарифів на послуги став необхідністю з огляду на підвищення вартості життя, зростання цін на пальне та електроенергію, посилення операційного навантаження. Плюс чимало партнерів компанії вже змінили свої тарифи.

"Рішення дозволить зберегти швидкість, стабільність сервісу та якість обслуговування, до яких звикли мільйони українців. Воно обумовлене необхідністю привести вартість послуг у відповідність до актуальних умов роботи", — уточнили в Новій пошті.

Додатково залишилися потреби інвестувати в безпечну логістику та стабільність мережі. Компанія зберегла поточні ціни на деякі додаткові послуги, наприклад, зберігання посилок у відділеннях, сервіс "Пункт передачі", пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) відправлень тощо.

Що ще варто знати українцям

