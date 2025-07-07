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Главная Экономика Новая минималка в США — в каких штатах платят больше с 1 июля

Новая минималка в США — в каких штатах платят больше с 1 июля

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Дата публикации 7 июля 2025 11:10
Минимальная зарплата в США — в каких штатах повысили выплаты с 1 июля
Женщина держит доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июля 2025 года в нескольких регионах США выросла минимальная почасовая оплата труда. Повышение коснется около 880 тысяч работников в Аляске, Орегоне и Округе Колумбия.

О том, в каких штатах США и на сколько выросла минималка с 1 июля, сообщили в Институте экономической политики (EPI).

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В каких штатах США повысили минималку с 1 июля

По подсчетам EPI, работники, которые работают полный рабочий день в течение года, получат в среднем от 420 долларов (17 527 грн) до 925 долларов (38 601 грн) дополнительно — в зависимости от штата. Новые минимальные ставки в трех регионах следующие:

  1. Орегон: +0.35 доллара — новая ставка 14.70 доллара.
  2. Округ Колумбия: +0.45 доллара — новая ставка 17.95 доллара.
  3. Аляска: +1.09 доллара — новая ставка 13.00 долларов в час.

Повышение минимальной зарплаты также произошло на местном уровне — в городах и округах, преимущественно в Калифорнии. В частности, изменения коснулись таких городов США:

  • Аламида, Калифорния: 17.46 доллара (+0.46);
  • Беркли, Калифорния: 19.18 доллара (+0.51);
  • Эмеривилл, Калифорния: 19.90 доллара (+0.54);
  • Фримонт, Калифорния: 17.75 доллара (+0.45);
  • Лос-Анджелес: 17.87 доллара (+0.59);
  • Округ Лос-Анджелес: 17.81 доллара (+0.54);
  • Милпитас, Калифорния: 18.20 доллара (+0.50);
  • Пасадена, Калифорния: 18.04 доллара (+0.54);
  • Сан-Франциско: 18.04 доллара (+0.51);
  • Санта-Моника: 17.81 доллара (+0.54);
  • Чикаго, Иллинойс: 16.60 доллара (+0.40);
  • Округ Монтгомери, Массачусетс: 17.65 доллара (+0.50).

Какую минималку гарантируют в США на федеральном уровне

В США федеральная ставка минимальной зарплаты не пересматривалась с 2009 года. Она до сих пор составляет 7.25 доллара в час, хотя аналитики EPI считают, что для обеспечения базовых потребностей один взрослый работник должен зарабатывать не менее 17 долларов в час.

По данным исследования Института Людвига по совместному экономическому процветанию (LISEP), большинство домохозяйств в США не имеют достаточного дохода для так называемого "минимального качества жизни".

С 2001 года стоимость базовой экономической безопасности выросла почти вдвое, а уровень доходов значительной части американцев остается слишком низким.

В среднем нижние 60% домохозяйств зарабатывают 38 000 долларов в год, что более чем на 29 000 долларов меньше, чем нужно для комфортной жизни согласно расчетам LISEP.

Ранее мы писали, что Польша и в дальнейшем остается одной из самых популярных стран для украинцев, которые были вынуждены покинуть Родину из-за войны. Многие живут и трудоустроены именно там, обеспечивая себя стабильным заработком.

Также мы рассказывали, что сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен ежемесячно. Хотя в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено ее повышение на примерно 685 гривен, из-за высокого уровня инфляции этот рост фактически не почувствуется.

США зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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