Минимальная зарплата в США — в каких штатах повысили выплаты с 1 июля

Новая минималка в США — в каких штатах платят больше с 1 июля
С 1 июля 2025 года в нескольких регионах США выросла минимальная почасовая оплата труда. Повышение коснется около 880 тысяч работников в Аляске, Орегоне и Округе Колумбия.
О том, в каких штатах США и на сколько выросла минималка с 1 июля, сообщили в Институте экономической политики (EPI).
В каких штатах США повысили минималку с 1 июля
По подсчетам EPI, работники, которые работают полный рабочий день в течение года, получат в среднем от 420 долларов (17 527 грн) до 925 долларов (38 601 грн) дополнительно — в зависимости от штата. Новые минимальные ставки в трех регионах следующие:
- Орегон: +0.35 доллара — новая ставка 14.70 доллара.
- Округ Колумбия: +0.45 доллара — новая ставка 17.95 доллара.
- Аляска: +1.09 доллара — новая ставка 13.00 долларов в час.
Повышение минимальной зарплаты также произошло на местном уровне — в городах и округах, преимущественно в Калифорнии. В частности, изменения коснулись таких городов США:
- Аламида, Калифорния: 17.46 доллара (+0.46);
- Беркли, Калифорния: 19.18 доллара (+0.51);
- Эмеривилл, Калифорния: 19.90 доллара (+0.54);
- Фримонт, Калифорния: 17.75 доллара (+0.45);
- Лос-Анджелес: 17.87 доллара (+0.59);
- Округ Лос-Анджелес: 17.81 доллара (+0.54);
- Милпитас, Калифорния: 18.20 доллара (+0.50);
- Пасадена, Калифорния: 18.04 доллара (+0.54);
- Сан-Франциско: 18.04 доллара (+0.51);
- Санта-Моника: 17.81 доллара (+0.54);
- Чикаго, Иллинойс: 16.60 доллара (+0.40);
- Округ Монтгомери, Массачусетс: 17.65 доллара (+0.50).
Какую минималку гарантируют в США на федеральном уровне
В США федеральная ставка минимальной зарплаты не пересматривалась с 2009 года. Она до сих пор составляет 7.25 доллара в час, хотя аналитики EPI считают, что для обеспечения базовых потребностей один взрослый работник должен зарабатывать не менее 17 долларов в час.
По данным исследования Института Людвига по совместному экономическому процветанию (LISEP), большинство домохозяйств в США не имеют достаточного дохода для так называемого "минимального качества жизни".
С 2001 года стоимость базовой экономической безопасности выросла почти вдвое, а уровень доходов значительной части американцев остается слишком низким.
В среднем нижние 60% домохозяйств зарабатывают 38 000 долларов в год, что более чем на 29 000 долларов меньше, чем нужно для комфортной жизни согласно расчетам LISEP.
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