Не только арест счетов — чем грозят розыск и штрафы от ТЦК

Повестка в ТЦК. Фото: УНИАН

В условиях полномасштабной войны и усиления мобилизационных мероприятий, соответственно активизируется и деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Военнообязанные граждане Украины, которые игнорируют правила мобилизации, все чаще сталкиваются с серьезными последствиями — такие как штрафы и объявления в розыск. Однако это лишь верхушка айсберга.

О негативных последствиях штрафов и объявления ТЦК в розыск рассказал адвокат Роман Симутин.

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Закон позволяет работникам полиции задерживать лиц, объявленных в розыск ТЦК, на улице, в любом общественном месте или на блокпосте и принудительно доставлять их в ТЦК.

А если гражданин, например, движется на автомобиле, и его остановили сотрудники полиции за нарушение Правил дорожного движения, то, обнаружив по базе "Армор", что водитель находится в розыске ТЦК, он в беспрекословном порядке будет задержан и принудительно доставлен в ближайший ТЦК. При этом не имеет значения, проживает ли водитель в этом регионе.

Невозможность перерегистрации транспортных средств

Перерегистрация авто может осуществляться двумя способами:

онлайн — на портале "Дія";

лично — в Сервисном центре МВД.

Однако ни в одном случае лицо, находящееся в розыске ТЦК, не сможет этого сделать.

В "Дії" нарушитель получит отказ на основании информации о наличии исполнительных производств за неуплату наложенного ТЦК штрафа по статьям 210 и 210-1 Кодекса об административных правонарушениях или пребывания в розыске в информационной базе МВД "Армор".

Если же такое лицо появится в Сервисный центр МВД лично, и во время проверки будет установлено, что оно находится в розыске, то полиция его задержит и принудительно доставит в ТЦК.

Невозможность продать или купить недвижимость

Сделку о купле-продаже недвижимости может оформить только нотариус. Он обязательно проверяет наличие исполнительных производств на продавца и покупателя в Едином государственном реестре. Если окажется, что кто-то из участников сделки есть в этом реестре, то нотариус откажется от предоставления услуг.

Нарушителю, чтобы продать или купить недвижимость, придется:

Оплатить штраф ТЦК в двойном размере. Заплатить исполнительный сбор — 10% от суммы штрафа. Закрыть исполнительное производство.

Даже если владелец недвижимости не является нарушителем, но в квартире или доме прописаны лица, которые объявлены в розыск ТЦК или имеют неуплаченные штрафы, сделка не состоится. Ведь перед продажей недвижимости из жилья надо всех выписать. А военнообязанные сейчас могут это сделать только с разрешения ТЦК.

Арест банковских счетов

При открытии производства за неуплату любого штрафа, в частности от ТЦК, исполнительная служба сразу проверяет наличие у должника банковских счетов. Если таковые имеются — на все средства накладывается арест и осуществляется их принудительное взыскание.

Невозможность защиты от противоправных посягательств

Во время военного положения, если в полицию с заявлением о совершенном преступлении в отношении него обращается гражданин мобилизационного возраста, то прежде чем принять заявление, полиция проверяет, не находится ли тот в розыске ТЦК.

Если выясняется, что лицо является нарушителем и разыскивается территориальным центром комплектования, его гарантированно доставляют из полиции в ТЦК.

Соответственно граждане, которые находятся в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета и мобилизации, фактически не смогут защитить свои права, ведь в полиции их задержат гораздо быстрее, чем тех, кто совершил в отношении их преступление.

Ранее мы объясняли, как выяснить, есть ли штраф от ТЦК.

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