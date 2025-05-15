Не лише арешт рахунків — чим загрожують розшук та штрафи від ТЦК

Повістка до ТЦК. Фото: УНІАН

В умовах повномасштабної війни та посилення мобілізаційних заходів, відповідно активізується й діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військовозобов'язані громадяни України, які ігнорують правила мобілізації, все частіше стикаються з серйозними наслідками — як от штрафи та оголошення в розшук. Однак це лише верхівка айсберга.

Про негативні наслідки штрафів та оголошення ТЦК у розшук розповів адвокат Роман Сімутін.

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Обмеження свободи пересування

Закон дозволяє працівникам поліції затримувати осіб, оголошених у розшук ТЦК, на вулиці, у будь-якому громадському місці чи на блокпості та примусово доставляти їх до ТЦК.

А якщо громадянин, наприклад, рухається на автомобілі, і його зупинили працівники поліції за порушення Правил дорожнього руху, то, виявивши по базі "Армор", що водій перебуває у розшуку ТЦК, він у беззаперечному порядку буде затриманий та примусово доставлений до найближчого ТЦК. При цьому не має значення, чи проживає водій у цьому регіоні.

Неможливість перереєстрації транспортних засобів

Перереєстрація авто може здійснюватися двома способами:

онлайн — на порталі "Дія";

особисто — у Сервісному центрі МВС.

Однак в жодному випадку особа, яка перебуває у розшуку ТЦК, не зможе цього зробити.

У "Дії" порушник отримає відмову на підставі інформації про наявність виконавчих проваджень за несплату накладеного ТЦК штрафу за статтями 210 та 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення або перебування у розшуку в інформаційній базі МВС "Армор".

Якщо ж така особа з’явиться у Сервісний центр МВС особисто, і під час перевірки буде встановлено, що вона перебуває у розшуку, то поліція її затримає і примусово доставить до ТЦК.

Неможливість продати або купити нерухомість

Угоду про купівлю-продаж нерухомості може оформити лише нотаріус. Він обов'язково перевіряє наявність виконавчих проваджень на продавця та покупця у Єдиному державному реєстрі. Якщо виявиться, що хтось з учасників угоди є в цьому реєстрі, то нотаріус відмовиться від надання послуг.

Порушнику, щоб продати або купити нерухомість, доведеться:

Сплатити штраф ТЦК у подвійному розмірі. Заплатити виконавчий збір — 10% від суми штрафу. Закрити виконавче провадження.

Навіть якщо власник нерухомості не є порушником, але у квартирі чи будинку прописані особи, які оголошені у розшук ТЦК або мають несплачені штрафи, угода не відбудеться. Адже перед продажем нерухомості з житла треба усіх виписати. А військовозобов'язані зараз можуть це зробити лише з дозволу ТЦК.

Арешт банківських рахунків

При відкритті провадження за несплату будь-якого штрафу, зокрема від ТЦК, виконавча служба одразу перевіряє наявність у боржника банківських рахунків. Якщо такі є — на усі кошти накладається арешт та здійснюється їх примусове стягнення.

Неможливість захисту від протиправних посягань

Під час воєнного стану, якщо до поліції із заявою про вчинений злочин щодо нього звертається громадянин мобілізаційного віку, то перш ніж прийняти заяву, поліція перевіряє, чи не перебуває той у розшуку ТЦК.

Якщо з'ясовується, що особа є порушником і розшукується територіальним центром комплектування, її гарантовано доставляють з поліції до ТЦК.

Відповідно громадяни, які перебувають у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку та мобілізації, фактично не зможуть захистити свої права, адже у поліції їх затримають набагато скоріше, ніж тих, хто скоїв щодо них злочин.

Раніше ми пояснювали, як з'ясувати, чи є штраф від ТЦК.

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