Скільки триває розшук за ухилення від повістки — закон 2025

Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото ілюстративне: Reuters

В Україні за порушення військового обліку військовозобов'язані громадяни можуть бути оголошені в розшук. І хоча існують терміни щодо притягнення порушників до адміністративної відповідальності, з розшуком все значно складніше.

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

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Чи є термін в розшуку за порушення військового обліку

Адвокат пояснив, що розшук у таких випадках є безстроковим. Він триватиме доти, поки не зникне підстава для його оголошення — тобто поки людина не з’явиться до ТЦК та не врегулює свою ситуацію. Сама по собі давність чи сплив певного терміну не призводить до автоматичного виключення з бази розшуку.

Чи є термін у штрафів за порушення військового обліку

Терміни стосуються лише притягнення до адміністративної відповідальності. Згідно з КУпАП, особу не можна оштрафувати за порушення правил військового обліку, якщо з моменту вчинення правопорушення минув один рік. Отже, якщо після ігнорування повістки пройшло понад 12 місяців, накласти адмінштраф уже не мають права — однак статус "в розшуку" при цьому не скасується.

Як зняти розшук за неявку в ТЦК

Також адвокат звертає увагу на нюанс, що потрапивши в розшук, особа вноситься до бази даних МВС АРМОР, яка фіксує осіб, які порушили військовий облік або ухиляються від мобілізації. Доступ до неї мають правоохоронні органи, але самостійно перевірити себе в базі не можна.

Щоб зняти розшук, потрібно особисто з’явитися до ТЦК, що ініціював розшук. Там складається протокол про адмінпорушення (або відмовляються його складати, якщо строки спливли), після чого ухвалюється рішення про накладення штрафу або відмову в цьому. Якщо ж штраф все таки призначили — його потрібно сплатити, або оскаржити рішення в суді. Після підтвердження сплати або закриття справи особу виключають із розшуку.

Без особистої явки ТЦК зазвичай не припиняє розшук, навіть якщо пройшов рік або більше. Тобто розшук сам по собі не припиняється — потрібно вжити дій, щоб його зняти.

Нагадаємо, юристи пояснили, що буде з порушниками у травні, які у квітні не сплатили штраф за порушення військового обліку.

Також адвокат пояснив порядок дій для військовослужбовців, що самовільно залишили частину і бажають поновитися на службі та знятися з розшуку.