Сколько длится розыск за уклонение от повестки — закон 2025

Работник ТЦК проверяет документы. Фото иллюстративное: Reuters

В Украине за нарушение воинского учета военнообязанные граждане могут быть объявлены в розыск. И хотя существуют сроки по привлечению нарушителей к административной ответственности, с розыском все значительно сложнее.

Об этом рассказал адвокат Андрей Карпенко.

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Есть ли срок в розыске за нарушение воинского учета

Адвокат пояснил, что розыск в таких случаях является бессрочным. Он будет продолжаться до тех пор, пока не исчезнет основание для его объявления — то есть пока человек не явится в ТЦК и не урегулирует свою ситуацию. Сама по себе давность или истечение определенного срока не приводит к автоматическому исключению из базы розыска.

Есть ли срок у штрафов за нарушение воинского учета

Сроки касаются только привлечения к административной ответственности. Согласно КУоАП, лицо нельзя оштрафовать за нарушение правил воинского учета, если с момента совершения правонарушения прошел один год. Следовательно, если после игнорирования повестки прошло более 12 месяцев, наложить админштраф уже не имеют права — однако статус "в розыске" при этом не отменится.

Как снять розыск за неявку в ТЦК

Также адвокат обращает внимание на нюанс, что попав в розыск, лицо вносится в базу данных МВД АРМОР, которая фиксирует лиц, нарушивших воинский учет или уклоняющихся от мобилизации. Доступ к ней имеют правоохранительные органы, но самостоятельно проверить себя в базе нельзя.

Чтобы снять розыск, нужно лично явиться в ТЦК, инициировавший розыск. Там составляется протокол об админнарушении (или отказываются его составлять, если сроки истекли), после чего принимается решение о наложении штрафа или отказе в этом. Если же штраф все таки назначили — его нужно оплатить, или обжаловать решение в суде. После подтверждения уплаты или закрытия дела лицо исключают из розыска.

Без личной явки ТЦК обычно не прекращает розыск, даже если прошел год или больше. То есть розыск сам по себе не прекращается — нужно предпринять действия, чтобы его снять.

Напомним, юристы объяснили, что будет с нарушителями в мае, которые в апреле не оплатили штраф за нарушение воинского учета.

Также адвокат объяснил порядок действий для военнослужащих, самовольно оставивших часть и желающих восстановиться на службе и сняться с розыска.