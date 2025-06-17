Незаконное пересечение границы — какие штрафы грозят нарушителям в 2025 году

КПП Краковец-Корчова. Фото: УНИАН

С начала полномасштабной войны все больше мужчин пытаются нелегально выехать из Украины. Однако стоит знать, какая ответственность грозит таким лицам, если их задержат "на горячем" или со временем они попытаются вернуться домой.

Об ответственности, которая наступает за незаконное пересечение границы, рассказали юристы Богдан Коваль и Полина Марченко изданию The Page.

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Незаконное пересечение границы, как объяснили адвокаты, может происходить только в двух формах:

Пересечение границы вне пункта пропуска. Пересечение границы в пункте пропуска, но на основании поддельных документов.

В обоих случаях нарушитель может быть привлечен как к административной, так и к уголовной ответственности.

Административная ответственность за незаконный выезд

За пересечение или попытку пересечения границы вне пунктов пропуска, использование чужих документов или документов с ложной информацией и т.д. нарушителю грозит:

штраф от 3,4 до 8,5 тыс. грн;

административный арест до 15 суток;

конфискация средств совершения правонарушения (например, автомобиля);

штраф в случае повторного нарушения в течение года или в составе группы — от 8,5 до 13,6 тыс. грн.

Уголовная ответственность за незаконный выезд

Если лицо использовало фальшивые документы, чтобы сбежать за границу, ему грозят более строгие санкции:

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан;

или пробационный надзор до двух лет;

или ограничение свободы до двух лет.

Адвокат Богдан Коваль уточнил, что для юридической ответственности имеет значение срок, в течение которого лицо может быть привлечено к юридической ответственности. Речь идет о временном промежутке со дня совершения правонарушения до дня привлечения лица к юридической ответственности, который не может длиться вечно.

Так, в соответствии со ст. 38 КУоАП, в случае незаконного пересечения границы вне пункта пропуска лицо могут привлечь к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП, а взыскание может быть наложено в течение трех месяцев со дня обнаружения, но не позднее года со дня совершения.

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