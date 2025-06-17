Незаконний перетин кордону — які штрафи загрожують порушникам у 2025 році

КПП Краківець-Корчова. Фото: УНІАН

З початку повномасштабної війни все більше чоловіків намагаються нелегально виїхати з України. Однак варто знати, яка відповідальність загрожує таким особам, якщо їх затримають "на гарячому" або з часом вони спробують повернутися додому.

Про відповідальність, яка настає за незаконний перетин кордону, розповіли юристи Богдан Коваль та Поліна Марченко виданню The Page.

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В яких випадках перетин кордону вважається незаконним

Незаконний перетин кордону, як пояснили адвокати, може відбуватися тільки у двох формах:

Перетин кордону поза межами пункту пропуску. Перетин кордону в пункті пропуску, але на підставі підроблених документів.

В обох випадках порушник може бути притягнутий як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність за незаконний виїзд

За перетин або спробу перетину кордону поза пунктами пропуску, використання чужих документів або документів з неправдивою інформацією тощо порушнику загрожує:

штраф від 3,4 до 8,5 тис. грн;

адміністративний арешт до 15 діб;

конфіскація засобів вчинення правопорушення (наприклад, автомобіля);

штраф у разі повторного порушення протягом року або у складі групи

— від 8,5 до 13,6 тис. грн.

Кримінальна відповідальність за незаконний виїзд

Якщо особа використала фальшиві документи, щоб втекти за кордон, їй загрожують більш суворі санкції:

штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

або пробаційний нагляд до двох років;

або обмеження волі до двох років.

Адвокат Богдан Коваль уточнив, що для юридичної відповідальності має значення строк, впродовж якого особу може бути притягнуто до юридичної відповідальності. Йдеться про часовий проміжок від дня вчинення правопорушення до дня притягнення особи до юридичної відповідальності, який не може тривати вічно.

Так, відповідно до ст. 38 КУпАП, у разі незаконного перетину кордону поза межами пункту пропуску особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП, а стягнення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше року з дня вчинення.

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