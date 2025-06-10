Виїзд за кордон родичів зниклих безвісти військових - документ на кордоні

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Син зниклого безвісти військовослужбовця має право не тільки на відстрочку від мобілізації, а і виїжджати за кордон під час війни. Для перетину державного кордону потрібно мати низку документів, зокрема, довідку Додаток 6.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка і виїзд за кордон

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після початку повномасштабної війни.

Частина громадян — зокрема, родичі зниклих безвісти військових — мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він перетинати державний кордон після оформлення відстрочки з причиною "зникнення безвісти батька-військовослужбовця".

"Так, звісно, Ви маєте право на виїзд за кордон", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Документи для виїзду за кордон

Юрист пояснив, які документи потрібно мати при собі такому громадянину на кордоні.

Це, крім закордонного паспорту, наступні документи:

військово-обліковий документ (паперовий або електронний);

Додаток 6 (довідка про надану відстрочку з ТЦК);

документи, які підтверджують родинні зв'язки із батьком;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із родичів зниклих безвісти військовослужбовців має право претендувати на відповідну виплату від держави.

Додамо, ми повідомляли про те, коли припиняє діяти статус "зниклий безвісти" у випадку із військовослужбовцями.