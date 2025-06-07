Виплати родині військового - виплати за зниклого безвісти

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Першими родичами, які мають право на отримання виплати за зниклих безвісти військовослужбовців, є чоловік (дружина) та неповнолітні діти. Якщо у військового немає такої рідні, ці гроші в рівних частках отримають інші близькі родичі.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Хто першим має право на виплату за зниклого безвісти

Родичі військовослужбовців Збройних сил України, які зникли безвісти під час бойових дій, мають право на отримання відповідного грошового забезпечення.

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Перш за все право на таку виплату мають чоловік чи дружина військовослужбовця / військовослужбовці, а також його (її) неповнолітні діти.

Якщо ж військовий (військова) не перебуває у шлюбі, виплати можуть отримати інші близькі родичі.

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Родичі, які отримають гроші

Цими родичами є повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцями, або законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку).

Крім того, право на виплати мають також особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців, та батьки.

Усі ці виплати здійснюються рівними частками на усіх вищезгаданих родичів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які військовослужбовці мають право на отримання у червні виплат на загальну суму 243 тисячі гривень.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є додаткові виплати для військовослужбовців під час лікування.