Выплаты семье военного - выплаты за пропавшего без вести

Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Первыми родственниками, которые имеют право на получение выплаты за пропавших без вести военнослужащих, являются муж (жена) и несовершеннолетние дети. Если у военного нет такой родни, эти деньги в равных долях получат другие близкие родственники.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Кто первым имеет право на выплату за пропавшего без вести

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины, пропавших без вести во время боевых действий, имеют право на получение соответствующего денежного обеспечения.

Прежде всего право на такую выплату имеют муж или жена военнослужащего/военнослужащей, а также его (ее) несовершеннолетние дети.

Если же военный (военная) не состоит в браке, выплаты могут получить другие близкие родственники.

Родственники, которые получат деньги

Этими родственниками являются совершеннолетние дети, проживающие вместе с военнослужащими, или законные представители (опекуны, попечители) или усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от их возраста).

Кроме того, право на выплаты имеют также лица, находящиеся на содержании военнослужащих, и родители.

Все эти выплаты осуществляются равными долями на всех вышеупомянутых родственников.

Напомним, мы ранее писали о том, какие военнослужащие имеют право на получение в июне выплат на общую сумму 243 тысячи гривен.

Добавим, мы сообщали о том, каковы дополнительные выплаты для военнослужащих во время лечения.