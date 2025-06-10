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Главная ТЦК Какая справка от ТЦК нужна на границе сыну пропавшего воина

Какая справка от ТЦК нужна на границе сыну пропавшего воина

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 00:30
Выезд за границу родственников пропавших без вести военных - документ на границе
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Сын пропавшего без вести военнослужащего имеет право не только на отсрочку от мобилизации, но и выезжать за границу во время войны. Для пересечения государственной границы нужно иметь ряд документов, в частности, справку Приложение 6.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка и выезд за границу

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабной войны.

Часть граждан — в частности, родственники пропавших без вести военных — имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пересекать государственную границу после оформления отсрочки с причиной "пропажа без вести отца-военнослужащего".

"Да, конечно, Вы имеете право на выезд за границу", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Документы для выезда за границу

Юрист объяснил, какие документы нужно иметь при себе такому гражданину на границе.

Это, кроме загранпаспорта, следующие документы:

  • военно-учетный документ (бумажный или электронный);
  • Приложение 6 (справка о предоставленной отсрочке с ТЦК);
  • документы, которые подтверждают родственные связи с отцом;
  • выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников пропавших без вести военнослужащих имеет право претендовать на соответствующую выплату от государства.

Добавим, мы сообщали о том, когда прекращает действовать статус "пропавший без вести" в случае с военнослужащими.

мобилизация отсрочка пропавшие без вести военнослужащие выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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