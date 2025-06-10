Выезд за границу родственников пропавших без вести военных - документ на границе

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Сын пропавшего без вести военнослужащего имеет право не только на отсрочку от мобилизации, но и выезжать за границу во время войны. Для пересечения государственной границы нужно иметь ряд документов, в частности, справку Приложение 6.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка и выезд за границу

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабной войны.

Часть граждан — в частности, родственники пропавших без вести военных — имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пересекать государственную границу после оформления отсрочки с причиной "пропажа без вести отца-военнослужащего".

"Да, конечно, Вы имеете право на выезд за границу", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Документы для выезда за границу

Юрист объяснил, какие документы нужно иметь при себе такому гражданину на границе.

Это, кроме загранпаспорта, следующие документы:

военно-учетный документ (бумажный или электронный);

Приложение 6 (справка о предоставленной отсрочке с ТЦК);

документы, которые подтверждают родственные связи с отцом;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников пропавших без вести военнослужащих имеет право претендовать на соответствующую выплату от государства.

Добавим, мы сообщали о том, когда прекращает действовать статус "пропавший без вести" в случае с военнослужащими.