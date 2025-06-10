Выезд за границу родственников пропавших без вести военных - документ на границе

Какая справка от ТЦК нужна на границе сыну пропавшего воина
Сын пропавшего без вести военнослужащего имеет право не только на отсрочку от мобилизации, но и выезжать за границу во время войны. Для пересечения государственной границы нужно иметь ряд документов, в частности, справку Приложение 6.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Отсрочка и выезд за границу
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после начала полномасштабной войны.
Часть граждан — в частности, родственники пропавших без вести военных — имеют право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пересекать государственную границу после оформления отсрочки с причиной "пропажа без вести отца-военнослужащего".
"Да, конечно, Вы имеете право на выезд за границу", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Документы для выезда за границу
Юрист объяснил, какие документы нужно иметь при себе такому гражданину на границе.
Это, кроме загранпаспорта, следующие документы:
- военно-учетный документ (бумажный или электронный);
- Приложение 6 (справка о предоставленной отсрочке с ТЦК);
- документы, которые подтверждают родственные связи с отцом;
- выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников пропавших без вести военнослужащих имеет право претендовать на соответствующую выплату от государства.
Добавим, мы сообщали о том, когда прекращает действовать статус "пропавший без вести" в случае с военнослужащими.
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