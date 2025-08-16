Курс евро на невыгодных позициях — к чему готовиться в ближайшее время

Купюры евро в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцам не рекомендуют покупать определенную валюту в августе 2025 года. Речь идет о евро, курс которого колеблется в пределах 48,50 грн. Поскольку показатели не зависят от действий Национального банка, а формируются геополитическими факторами, наши граждане интересуются, возможны ли положительные изменения в ближайшее время.

чего ожидать от курса евро на следующей неделе.

Что будет с курсом евро в Украине

В августе 2025 года минимальный показатель зафиксировали на уровне 47,64 грн/евро, максимальный — на 48,64 грн/евро. То есть произошли колебания в диапазоне 1 гривны, что довольно много для двух недель. Активная динамика объясняется укреплением валюты по отношению к доллару, ведь курс в Украине формируется на основе ситуации на международном рынке и уже имеющегося курса гривна-доллар.

По словам экономического эксперта Даниила Монина, в ближайшее время резкого удешевления евро ждать не стоит. Учитывая удаленность от паритета в паре с американской валютой, прогнозы для украинцев неутешительны. На следующей неделе возможно краткосрочное изменение тенденции, но сильно на курс это не повлияет.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Если евро снова начнет укрепляться к доллару, то Нацбанк продолжит держать курс американской валюты ниже 42 грн. А стоимость евро останется в диапазоне 48-49 грн", — констатировал специалист.

Доктор экономических наук Алексей Плотников тоже не предусматривает удешевления евро до конца августа. Ведь сейчас экономика ЕС довольно сильная благодаря отсутствию потрясений, связанных с введением таможенных ставок на импорт в США. Стабильная экономическая ситуация в Европе позволяет валюте планомерно укрепляться.

Стоит ли покупать евро в августе

Учитывая высокие курсовые показатели, эксперты не рекомендуют украинцам активно покупать евро в конце лета. Не исключено, что осенью начнется удешевление на фоне укрепления доллара в валютной паре. Тогда люди потеряют часть сбережений, что негативно отразится на их финансовом состоянии.

Зато покупать американскую валюту как раз время, ведь ситуация на рынке стабильная. Курс не пересекает психологическую отметку 42 грн/долл. благодаря эффективной монетарной политике Национального банка. Но ближе к октябрю затишье может закончиться: стоимость евро начнет падать, а доллара — расти.

Напомним, купюры номиналом 500 евро стали ненужными, поскольку их отказываются принимать во многих заведениях ЕС. Эти банкноты прекратили печатать из-за мошеннических действий и фальсификации наличности. Но они остаются действительным платежным средством.

Также мы писали, от каких купюр доллара и евро украинцам стоит заблаговременно избавиться. Проблемы с обменом могут возникнуть при использовании банкнот давних годов выпуска, в частности 1996-2006 гг. Для них часто устанавливают дополнительную комиссию.