Курс євро на невигідних позиціях — до чого готуватися найближчим часом

Українцям не рекомендують купувати певну валюту в серпні 2025 року. Йдеться про євро, курс якого коливається в межах 48,50 грн. Оскільки показники не залежать від дій Національного банку, а формуються геополітичними чинниками, наші громадяни цікавляться, чи можливі позитивні зміни найближчим часом.

Що буде з курсом євро в Україні

В серпні 2025 року мінімальний показник зафіксували на рівні 47,64 грн/євро, максимальний — на 48,64 грн/євро. Тобто відбулися коливання в діапазоні 1 гривні, що доволі багато для двох тижнів. Активна динаміка пояснюється зміцненням валюти по відношенню до долара, адже курс в Україні формується на основі ситуації на міжнародному ринку і вже наявного курсу гривня-долар.

За словами економічного експерта Данила Моніна, найближчим часом різкого здешевлення євро чекати не варто. Враховуючи віддаленість від паритету в парі з американською валютою, прогнози для українців невтішні. Наступного тижня можлива короткострокова зміна тенденції, але сильно на курс це не вплине.

"Якщо євро знову почне зміцнюватися до долара, то Нацбанк продовжить тримати курс американської валюти нижче 42 грн. А вартість євро залишиться в діапазоні 48-49 грн", — констатував фахівець.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков також не передбачає здешевлення євро до кінця серпня. Адже нині економіка ЄС доволі сильна завдяки відсутності потрясінь, пов’язаних із запровадженням митних ставок на імпорт у США. Стабільна економічна ситуація в Європі дозволяє валюті планомірно зміцнюватися.

Чи варто купувати євро в серпні

Враховуючи високі курсові показники, експерти не рекомендують українцям активно купувати євро наприкінці літа. Цілком імовірно, що восени почнеться здешевлення на тлі зміцнення долара у валютній парі. Тоді люди стратять частину заощаджень, що негативно відіб’ється на їх фінансовому стані.

Натомість купувати американську валюту якраз час, бо ситуація на ринку стабільна. Курс не перетинає психологічну позначку 42 грн/дол. завдяки ефективній монетарній політиці Національного банку. Але ближче до жовтня затишшя може закінчитися: вартість євро почне падати, а долара — зростати.

Нагадаємо, купюри номіналом 500 євро стали непотрібними, оскільки їх відмовляються приймати в багатьох закладах ЄС. Ці банкноти припинили друкувати через шахрайські дії та фальсифікацію готівки. Але вони залишаються дійсним платіжним засобом.

Також ми писали, від яких купюр долара та євро українцям варто завчасно позбутися. Проблеми з обміном можуть виникнути при використанні банкнот давніх років випуску, зокрема 1996-2006 рр. Для них часто встановлюють додаткову комісію.