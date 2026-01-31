Отмена пенсий для ВПЛ — украинцам объяснили, как восстановить выплаты

Пенсионерки в очереди. Фото: УНИАН

В начале 2026 года многие украинцы неожиданно узнали, что их пенсии под угрозой. Выплаты якобы прекратили внутренне перемещенным лицам, которые вовремя не подтвердили, что не получают средства от оккупационных властей РФ. В то же время эту информацию опровергли.

Детали рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Приостановление пенсионных выплат

По словам министра, на 1 января 2026 года действительно произошло приостановление пенсионных начислений, однако численность получателей, которым пришлось столкнуться с проблемами, гораздо меньше, чем сообщалось ранее.

Денис Улютин уточнил, что без выплат остались не 1,3 млн пенсионеров, а 337 тысяч человек, которые не прошли физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года или не проинформировали ПФУ об отсутствии средств от России.

"С начала 2026 года части из них пенсии восстановлены и выплачены уже в январе, а еще более 48 тысяч человек получат восстановленные пенсии в феврале", — констатировал министр социальной политики.

Пока нет подтвержденной информации о лицах, в чьих пенсионных делах как адреса получения денег указаны населенные пункты на временно оккупированных территориях, или о людях, которые выехали с ВОТ, однако не сообщили о неполучении пенсий от РФ.

Как восстановить пенсионные выплаты

ВПЛ, которые перевели получение средств на подконтрольную территорию Украины, не обязательно проходить физическую идентификацию, однако подтвердить неполучение выплат от России необходимо. Это можно сделать несколькими способами, например, подав заявление:

на веб-портале ПФУ;

лично в отделении Пенсионного фонда;

по почте (если человек находится за границей);

во время видеоидентификации.

Что известно о требованиях к пенсионерам

Омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в собственном Telegram-канале, что в ПФУ с начала года поступило огромное количество обращений от граждан, которым якобы приостановили начисление средств. По его словам, без денежного обеспечения остались почти 1,3 миллиона ВПЛ.

"Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ", — написал он.

Для этого надо было выполнить несложный алгоритм действий: зайти на сайт Пенсионного фонда, авторизовавшись в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи в Дії. Но в результате незнания люди оказались в затруднительном положении, ведь далеко не каждый пенсионер имеет смартфон, что уж говорить о создании Дія.Підпису.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят ввести систему накопительных пенсий. Чтобы гарантировать людям стопроцентный возврат вкладов, хотят создать механизм, аналогичный депозитам в обанкротившихся банках.

Также мы писали, что в 2026 году пенсию по возрасту могут оформить украинцы с 33 годами стажа, подав заявление в ПФУ. Для этого нужны паспорт, код, сведения о стаже, реквизиты счета и другие документы.