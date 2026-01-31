Скасування пенсій для ВПО — українцям пояснили, як відновити виплати

Пенсіонерки в черзі. Фото: УНІАН

На початку 2026 року чимало українців несподівано дізналися, що їх пенсії під загрозою. Виплати нібито припинили внутрішньо переміщеним особам, які вчасно не підтвердили, що не отримують кошти від окупаційної влади РФ. Водночас цю інформацію спростували.

Деталі розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін у Facebook.

Призупинення пенсійних виплат

За словами міністра, станом на 1 січня 2026 року дійсно відбулося призупинення пенсійних нарахувань, однак чисельність отримувачів, яким довелося стикнутися з проблемами, набагато менша, ніж повідомлялося раніше.

Денис Улютін уточнив, що без виплат залишилися не 1,3 млн пенсіонерів, а 337 тисяч осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року чи не проінформували ПФУ про відсутність коштів від Росії.

"Від початку 2026 року частині з них пенсії поновлено і виплачено вже у січні, а ще понад 48 тисяч осіб отримають поновлені пенсії у лютому", — констатував міністр соціальної політики.

Наразі немає підтвердженої інформації про осіб, у чиїх пенсійних справах як адреси отримання коштів зазначені населені пункти на тимчасово окупованих територіях, або про людей, які виїхали з ТОТ, однак не повідомили про неотримання пенсій від РФ.

Як поновити пенсійні виплати

ВПО, які перевели отримання коштів на підконтрольну територію України, не обов’язково проходити фізичну ідентифікацію, проте підтвердити неотримання виплат від Росії необхідно. Це можна зробити кількома способами, наприклад, подавши заяву:

на вебпорталі ПФУ;

особисто у відділенні Пенсійного фонду;

поштою (якщо людина перебуває за кордоном);

під час відеоідентифікації.

Що відомо про вимоги до пенсіонерів

Омбудсмен Дмитро Лубінець написав у власному Telegram-каналі, що в ПФУ з початку року надійшла величезна кількість звернень від громадян, яким нібито призупинили нарахування коштів. За його словами, без грошового забезпечення залишилися майже 1,3 мільйона ВПО.

"Виявляється, для того щоб отримати пенсію, треба було пройти через процедуру підтвердження факту, що вони не отримують пенсію від органів РФ", — написав він.

Для цього треба було виконати нескладний алгоритм дій: зайти на сайт Пенсійного фонду, авторизувавшись в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису в Дії. Але внаслідок незнання люди опинилися у скрутному становищі, бо далеко не кожен пенсіонер має смартфон, що вже казати про створення Дія.Підпису.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити систему накопичувальних пенсій. Аби гарантувати людям стовідсоткове повернення вкладів, хочуть створити механізм, аналогічний до депозитів у збанкрутілих банках.

Також ми писали, що у 2026 році пенсію за віком можуть оформити українці з 33 роками стажу, подавши заяву до ПФУ. Для цього потрібні паспорт, код, відомості про стаж, реквізити рахунку та інші документи.