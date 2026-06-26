Некоторым ФЛП грозят большие штрафы с августа: к чему готовиться

Деньги в руках и ФЛП с документами. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В августе 2026 года для физических лиц-предпринимателей изменятся правила реализации косметической продукции. Несоблюдение новых требований грозит значительными штрафами для ФЛП. Перечень рискованных товаров в ближайшее время пополнится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 20 января 2021 года № 65.

Нотификация косметических товаров

Переходный период для участников рынка закончится 3 августа 2026 года. Тогда вступит в силу Технический регламент на косметическую продукцию, который обязывает регистрировать (нотифицировать) каждый товар, вводимый в оборот. Это позволит повысить прозрачность учета косметики.

Фактически это означает, что для индивидуальных предпринимателей расширится перечень рисковой продукции, в который по состоянию на июнь 2026 года входят:

технически сложные бытовые изделия, подлежащие гарантийному ремонту;

лекарственные средства и медикаменты;

ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов.

"Важно понимать ставки. Согласно статье 20 Закона о РРО, если в ходе проверки обнаружен неучтенный товар, штраф может составить полную стоимость таких товаров. То есть фактически 100% цены неучтенной продукции", — отметил юрист Богдан Янкив.

Какие штрафы ждут ФЛП с августа

Согласно постановлению правительства, надзор за соблюдением новых требований будет осуществлять Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. В ее полномочия входит проверка документов, маркировки, условий хранения, нотификаций и т. д. Плюс — принятие решений о наказании.

В случае нарушения правил грозят строгие штрафы:

за ввод в оборот продукции, не соответствующей требованиям — от 34 000 до 51 000 грн;

за повторное аналогичное нарушение — 68 000 грн;

за ввод в оборот товаров, представляющих серьезный риск — 102 000 грн;

за повторное аналогичное нарушение — до 340 000 грн;

за несоблюдение дистрибьютором условий хранения (если продукция стала опасной или несоответствующей) — 17 000 грн;

за повторное аналогичное нарушение — 68 000 грн.

Стоит отметить, что товары, введенные в оборот до 3 августа 2026 года, разрешено продавать без новой регистрации до истечения их срока годности. Однако должны быть подтверждающие документы, в частности договоры поставки, накладные, инвойсы, акты приема, таможенные документы и т. п.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что для ФЛП в Украине существуют лимиты доходов в год. Если предприниматель превысит установленную сумму, ему придется взять на себя ответственность. Однако наказания можно избежать, если заранее перейти на другую группу упрощенной системы.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда налоговые долги становятся безнадежными. Украинское законодательство определяет обстоятельства, наступление которых является основанием для списания задолженности. Среди них — истечение срока давности (1095 дней).