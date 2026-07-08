Некоторых украинцев освободили от уплаты налогов: для кого из ФЛП действуют льготы в июле

Уплата налогов в июле. Фото: Pexels, УНИАН, ГНС. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы — ФЛП, физические и юридические лица — обязаны платить налоги. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы, освобождающие их от необходимости пополнять государственный бюджет. Мы разобрались, кто может не начислять средства по состоянию на июль 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из ФЛП освобожден от уплаты налогов в Украине.

Единый налог и военный сбор

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе могут не платить единый налог и военный сбор в нескольких случаях, согласно положениям Налогового кодекса.

Регистрация на определенной территории. Если ФЛП 1-2 группы находится в зоне активных боевых действий или временной оккупации, он освобождается от финансовых обязательств. Но только при условии регистрации до начала боевых действий/оккупации. Льгота действует до последнего числа месяца, в котором выполнение условий завершилось. Период отпуска или больничного. Предприниматели 1-2 группы могут не уплачивать единый налог в течение одного календарного месяца в году во время отпуска или болезни. Необходимо подтвердить свой статус выпиской из Электронного реестра листов нетрудоспособности. Мобилизация. Если ФЛП призван на службу в период чрезвычайного положения или самостоятельно подписал контракт, применяется льгота по уплате единого налога, военного сбора и единого социального взноса на весь период исполнения обязанностей.

"Основанием для освобождения являются сведения, полученные центральным органом исполнительной власти из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, о дате мобилизации, заключения контракта, демобилизации самозанятого лица", — уточнили в ГНС.

Единый социальный взнос

Согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", существует немало категорий предпринимателей, имеющих право не платить ЕСВ за себя.

Льгота распространяется на лиц с инвалидностью любой группы, пенсионеров, членов фермерских хозяйств (имеющих статус пенсионера/лица с инвалидностью), наемных сотрудников (если ЕСВ уплачивает работодатель), ФЛП на общей системе без дохода, военнослужащих.

Также в список включены лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, лишенные свободы в результате российской агрессии (на период пребывания в плену и в течение шести месяцев после освобождения).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны платить налоги с подарков. Льгота распространяется на вещи, стоимость которых не превышает 25% размера минимальной зарплаты. В то же время для денежных подарков лимита нет — вся сумма подлежит налогообложению.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры не платят налог на землю. Однако освобождение действует лишь в пределах установленных норм для каждого вида земельного участка. Например, лимит для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров.