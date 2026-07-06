Пенсионеры могут лишиться льготы на землю: в ГНС назвали важное условие

Земельный налог для пенсионеров в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Люди, получающие пенсию не по возрасту, а, например, за выслугу лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или по другим причинам, также могут не платить земельный налог после достижения пенсионного возраста. Но для этого необходимо подтвердить свое право соответствующими документами.

О том, за какие земельные участки должны заплатить пенсионеры в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

На какие земельные участки распространяется льгота для пенсионеров в 2026 году

Согласно статье 281 Налогового кодекса, от земельного налога освобождаются пенсионеры по возрасту. Именно эта категория граждан имеет право на льготу. Однако она действует только в пределах установленных норм для каждого вида земли. Льготу можно получить для таких участков:

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для строительства индивидуального гаража;

до 2 гектаров — для ведения личного крестьянского хозяйства;

для строительства и обслуживания жилого дома: в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га и в городах — до 0,10 га.

Если земельный участок превышает установленную норму, налоговая льгота будет действовать только в отношении разрешенной площади.

Когда начинает действовать льгота

Если человек получил право на освобождение от земельного налога в течение года, налог не нужно уплачивать уже с месяца, следующего за возникновением такого права. Если же право на льготу утрачено, налог начнут начислять со следующего месяца.

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Чтобы воспользоваться освобождением, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения земельного участка и подать документы, подтверждающие право на льготу. Для пенсионеров по возрасту таким документом является пенсионное удостоверение.

Если человек получает пенсию за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца, одного пенсионного удостоверения может быть недостаточно. После достижения пенсионного возраста необходимо отдельно подтвердить статус пенсионера именно по возрасту, даже если вид пенсии остался прежним.

Льгота для земель, переданных в аренду

Отдельное правило касается владельцев земельных участков, сдающих их в аренду плательщикам единого налога четвертой группы. На период действия такого договора они также могут быть освобождены от уплаты земельного налога.

Почему пенсионерам стоит знать действующие правила

Земельный налог является местным, поэтому его уплата влияет на наполнение бюджетов общин. Для владельцев небольших участков сумма налога может быть незначительной, однако для пенсионеров даже такая экономия часто ощутима.

Распространенная ошибка — думать, что любой вид пенсии автоматически дает право на налоговую льготу. На самом деле закон прямо говорит о пенсионерах по возрасту. Другие категории, например люди с инвалидностью I или II группы, также могут иметь право на освобождение, но уже на других основаниях и при наличии необходимых документов.

Важно помнить, что само наличие права на льготу ещё не означает её автоматическое применение. Если человек не подаст необходимые документы или заявление, налоговая может начислить земельный налог в общем порядке.

Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий в Украине по закону имеют право бесплатно получить земельный участок. Пока действует военное положение, передавать государственную или коммунальную землю в частную собственность нельзя. Но уже сейчас можно подать документы, чтобы "забронировать" участок.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионное удостоверение — это не только документ, подтверждающий почтенный возраст человека. Оно также дает право на различные льготы и социальную помощь. Однако не все льготы назначаются автоматически — для некоторых нужно соответствовать установленным условиям.