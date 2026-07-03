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Главная Экономика Налог на подарки в Украине: какая максимальная сумма для льготы в 2026 году

Налог на подарки в Украине: какая максимальная сумма для льготы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 11:10
Налогообложение подарков в Украине: кто должен платить и какие ставки в 2026 году
Налогообложение подарков в Украине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине существует законодательная норма, обязывающая граждан уплачивать налоги с подарков. Получатели должны самостоятельно декларировать доходы в денежной и неденежной форме. Мы выяснили, какие ставки действуют в 2026 году и как можно избежать финансовых затрат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Лимит стоимости подарка

Согласно статье 165 НКУ, декларированию и налогообложению не подлежат подарки в части, не превышающей 25% минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Например, если человек получил определенную вещь стоимостью до 2 161,75 грн в 2026 году, финансовое обязательство не возникает.

Это правило применяется к предметам и товарам, сертификатам, призам и пр. В то же время на денежные подарки такое освобождение не распространяется — выплата в любой сумме предполагает уплату налога на общих основаниях.

Информация подается в контролирующий орган ежегодно до 1 мая за предыдущий год, а средства в бюджет необходимо перечислить до 1 августа. На практике ГНС не отслеживает физических лиц, уклонившихся от обязательства, если речь не идет о должностных лицах и госслужащих.

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Какие ставки налога в 2026 году

Существует три варианта налогообложения в зависимости от личности дарителя:

  • если деньги или подарок от близкого родственника (дети, муж/жена, родители, родные братья/сестры, дедушка/бабушка с обеих сторон) — ставка составляет 0%;
  • если имущество поступило от постороннего человека или дальнего родственника — ставка 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора;
  • если подарок получен от нерезидента Украины — ставка 18% НДФЛ и 5% ВС.

В большинстве случаев обязанность по начислению и уплате денег ложится на получателя, однако не всегда. Если подарок делает компания/ФЛП/юридическое лицо своим сотрудникам, то именно работодатель становится налоговым агентом и должен выполнить законодательное требование.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с налогами украинцев в июле 2026 года. Наши граждане должны уплачивать военный сбор, единый социальный взнос, НДФЛ и единый налог. Мы разобрались, какие суммы необходимо отчислять в государственный бюджет.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы жилой и нежилой недвижимости получили письма от ГНС до 1 июля. Эти уведомления-решения содержат информацию об обязанности уплаты налога на недвижимое имущество. Это должны сделать украинцы, не имевшие льгот в 2025 году.

налоги деньги подарки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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