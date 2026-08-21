Доплата к пенсии в размере почти 1 300 грн: кто может получать деньги ежемесячно

Мужчина с деньгами и кошельком в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые неработающие пенсионеры из числа бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур могут получать дополнительную выплату на нетрудоспособного члена семьи, находящегося на их иждивении. В 2026 году такая надбавка составляет 1 297,50 грн в месяц на каждого иждивенца. При этом выплата не назначается автоматически.

Об этом сообщило интернет-издание "Субота", передают Новини.LIVE.

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Кто может получить доплату

Надбавка предусмотрена Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Право на нее имеют неработающие пенсионеры, которым в соответствии со специальным законодательством назначена:

пенсию за выслугу лет;

пенсию по инвалидности.

При этом пенсионер не должен работать, проходить службу или осуществлять деятельность, с которой уплачивается единый социальный взнос.

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Еще одно обязательное условие — на иждивении пенсионера должен находиться нетрудоспособный член семьи.

Кто считается нетрудоспособным иждивенцем

Перечень членов семьи, на которых может назначаться надбавка, определен статьей 30 Закона № 2262-XII.

В зависимости от обстоятельств к ним могут относиться:

дети до 18 лет;

дети старше 18 лет — при соблюдении предусмотренных законом условий;

братья и сестры;

внуки;

нетрудоспособные родители;

муж или жена;

другие члены семьи, определенные законодательством.

Однако одного лишь факта родственных связей недостаточно. В каждом конкретном случае Пенсионный фонд проверяет документы, подтверждающие родство, нетрудоспособность человека и факт его пребывания на иждивении пенсионера.

Каков размер надбавки в 2026 году

Доплату устанавливают на каждого нетрудоспособного иждивенца. Ее размер составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года этот прожиточный минимум составляет 2 595 гривен.

Таким образом, ежемесячная надбавка на одного иждивенца рассчитывается следующим образом: 2 595 грн × 50% = 1 297,50 грн.

То есть за каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении и соответствующего требованиям законодательства, пенсионер может получать дополнительно 1 297,50 грн в месяц.

Если в дальнейшем размер прожиточного минимума изменится, соответственно может быть пересчитана и сумма надбавки.

Когда надбавка не назначается

Доплата предусмотрена только при условии, что нетрудоспособный иждивенец не получает отдельных видов государственных выплат.

В частности, надбавка не начисляется на члена семьи, получающего:

пенсию из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

государственную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

пособие на детей одиноким матерям.

Если человек одновременно имеет право на одну из таких выплат и на надбавку на иждивенца, необходимо выбрать один из видов государственной поддержки.

Есть еще одно важное условие. Если одного нетрудоспособного члена семьи совместно содержат двое или более пенсионеров, надбавку на него может получать только один из них. Кто именно — решает семья.

Как оформить надбавку

Для назначения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Подать заявление можно:

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда;

удаленно — через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Точный перечень документов зависит от того, кто именно является иждивенцем, и от обстоятельств конкретной семьи.

В частности, для оформления выплаты могут потребоваться:

заявление о назначении надбавки;

паспорт пенсионера;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении, браке или другой документ, подтверждающий родственные связи;

решение суда — в случаях, когда оно необходимо;

документы, подтверждающие, что член семьи находится на иждивении;

подтверждение совместного проживания или другие доказательства фактического содержания;

документы, подтверждающие, что пенсионер не работает и не проходит службу;

подтверждение того, что иждивенец не получает выплат, исключающих возможность назначения надбавки.

Отдельные сведения Пенсионный фонд может получить из государственных реестров. Однако если информация о прекращении работы там отсутствует, пенсионеру могут предложить предоставить дополнительные подтверждения.

В зависимости от ситуации это может быть:

трудовая книжка;

приказ об увольнении;

соответствующий договор;

личное заявление с объяснением обстоятельств.

Поэтому перед подачей документов стоит проверить, имеются ли в Пенсионном фонде все необходимые сведения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовят масштабную пенсионную реформу. Она призвана изменить подход к начислению выплат и ввести накопительный уровень. Ожидается, что это позволит повысить минимальную пенсию до 6 000–7 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионерам, получившим новые паспорта, необходимо обновить данные в ПФУ. Ведомство должно внести соответствующие изменения в личную карточку пенсионера в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Это необходимо для сохранения пенсионных выплат.