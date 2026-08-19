Пенсии в Украине планируется пересчитать по новой формуле: основные изменения

Люди пенсионного возраста на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируется провести масштабную пенсионную реформу, которая должна изменить подход к начислению выплат и ввести накопительный уровень. Одной из главных целей реформы является повышение минимальной пенсии до 6–7 тысяч гривен. Для негосударственных пенсионных фондов планируется установить гарантии защиты накоплений от инфляции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель финансового комитета ВР Даниил Гетманцев, передают Новини.LIVE.

Пенсионная реформа должна стать приоритетом

Гетманцев назвал пенсионную реформу главной задачей для правительства. По его словам, одной из ключевых задач является повышение минимальной пенсии до 6–7 тысяч гривен. Он отметил, что это непосредственно определено президентом.

"Это прямое поручение президента. Непопулярной она является разве что для тех, кто лишится спецпенсий и "клановых" привилегий", — отметил нардеп.

Что не так с действующей системой

Проблему предыдущих пенсионных реформ, проводившихся в течение последних 15 лет, Гетманцев видит прежде всего в том, что они не были комплексными.

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По его словам, действующая формула расчета содержит механизмы, из-за которых пенсионер может недополучать до 20% выплаты, тогда как индексация до сих пор базируется на показателях 2017 года.

По мнению народного депутата, новая система должна учитывать динамику средней заработной платы. При этом планируется достичь коэффициента замещения на уровне не менее 40%. Речь идет о доле прежнего заработка человека, которую он будет получать после выхода на пенсию.

Что такое накопительный уровень пенсионной системы

Еще одним элементом реформы должна стать накопительная пенсионная система. Предложенная модель предусматривает софинансирование взносов работника государством.

В частности, если человек отчисляет на накопление 1% своей зарплаты, государство добавляет еще 1%. В случае взноса работника в размере 2% государство также доплачивает 2%, то есть общий взнос составит 4%.

В то же время для негосударственных пенсионных фондов планируется установить четкие гарантии защиты накоплений от инфляции. По словам Гетманцева, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Пенсионные накопления хотят направить на жилье

Так называемые "долгосрочные средства" из пенсионных фондов, которые будут привлекаться на длительный период — 20–30 лет, предлагают использовать для финансирования программы строительства одного миллиона квартир.

Гетманцев считает, что это может стимулировать развитие строительной отрасли и одновременно помочь отдельным категориям граждан приобрести собственное жилье.

Речь идет, в частности, об учителях, медиках, военнослужащих и многодетных семьях. Согласно предложенной модели, они смогут получить жилье стоимостью 30–50 тысяч долларов с рассрочкой на 25 лет под 3% годовых.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, хватит ли 20 лет стажа для выхода на пенсию в Украине. Этот вопрос четко урегулирован на законодательном уровне и устанавливает нормы для лиц конкретного возраста. Однако нередко выход на пенсию приходится откладывать из-за недостатка стажа.

Также Новини.LIVE писали о том, кто в Украине может получать 1 300 гривен надбавки к пенсии. Для назначения этой доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и пакетом документов.