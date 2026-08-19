Пенсії в Україні планують перерахувати за новою формулою: основні зміни

Люди пенсійного віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують провести масштабну пенсійну реформу, яка має змінити підхід до нарахування виплат і запровадити накопичувальний рівень. Однією з головних цілей реформи є підвищення мінімальної пенсії до 6-7 тисяч гривень. Для недержавних пенсійних фондів планують встановити гарантії збереження накопичень від інфляції.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Пенсійна реформа має стати пріоритетом

Гетманцев назвав пенсійну реформу головним завданням для уряду. За його словами, одним із ключових завдань є підвищення мінімальної пенсії до 6-7 тисяч гривень. Він зазначив, що це безпосередньо визначено президентом.

"Це пряме завдання президента. Непопулярною вона є хіба що для тих, хто втратить спецпенсії та "кланові" привілеї", — зауважив нардеп.

Що не так із чинною системою

Проблему попередніх пенсійних реформ, які проводилися протягом останніх 15 років, Гетманцев вбачає насамперед у тому, що вони не були комплексними.

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За його словами, чинна формула розрахунку містить механізми, через які пенсіонер може недоотримувати до 20% виплати, тоді як індексація досі базується на показниках 2017 року.

На думку нардепа, нова система має враховувати динаміку середньої заробітної плати. При цьому планується досягти коефіцієнта заміщення на рівні щонайменше 40%. Йдеться про частку попереднього заробітку людини, яку вона отримуватиме після виходу на пенсію.

Що таке накопичувальний рівень пенсійної системи

Ще одним елементом реформи має стати накопичувальна пенсійна система. Запропонована модель передбачає співфінансування внесків працівника державою.

Зокрема, якщо людина відраховує на накопичення 1% своєї зарплати, держава додає ще 1%. У разі внеску працівника у розмірі 2% держава також доплачує 2%, тобто загальний внесок становитиме 4%.

Водночас для недержавних пенсійних фондів планують встановити чіткі гарантії збереження накопичень від інфляції. За словами Гетманцева, відповідний законопроєкт уже підготовлений.

Пенсійні накопичення хочуть спрямувати на житло

Так звані "довгі гроші" з пенсійних фондів, які залучатимуть на тривалий період — 20-30 років, пропонують використати для фінансування програми будівництва одного мільйона квартир.

Гетманцев вважає, що це може стимулювати розвиток будівельної галузі та одночасно допомогти окремим категоріям громадян придбати власне житло.

Йдеться, зокрема, про вчителів, медиків, військовослужбовців і багатодітні родини. За запропонованою моделлю вони зможуть отримати житло вартістю 30-50 тисяч доларів із розстрочкою на 25 років під 3% річних.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи вистачить 20 років стажу для виходу на пенсію в Україні. Це питання чітко врегульоване на законодавчому рівні і встановлює норми для осіб конкретного віку. Проте нерідко вихід на пенсію доводиться відкладати через нестачу стажу.

Також Новини.LIVE писали, хто в Україні може отримувати 1 300 гривень надбавки до пенсії. Для призначення цієї доплати необхідно звернутися в Пенсійний фонд із відповідною заявою і пакетом документів.