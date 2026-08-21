Доплата у майже 1 300 грн до пенсії: хто може отримувати гроші щомісяця

Деякі пенсіонери можуть оформити надбавку у 1 300 грн: умови
Деякі непрацюючі пенсіонери з-поміж колишніх військовослужбовців та працівників силових структур можуть отримувати додаткову виплату за непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на їхньому утриманні. У 2026 році така надбавка становить 1 297,50 грн на місяць за кожного утриманця. Водночас виплата не призначається автоматично.
Про це розповіло інтернет-видання "Субота", передають Новини.LIVE.
Хто може отримати доплату
Надбавка передбачена Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Право на неї мають непрацюючі пенсіонери, яким відповідно до спеціального законодавства призначено:
- пенсію за вислугу років;
- пенсію по інвалідності.
При цьому пенсіонер не повинен працювати, проходити службу або здійснювати діяльність, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.
Ще одна обов’язкова умова — на утриманні пенсіонера має перебувати непрацездатний член сім’ї.
Хто вважається непрацездатним утриманцем
Перелік членів сім’ї, на яких може призначатися надбавка, визначений статтею 30 Закону №2262-XII.
Залежно від обставин до них можуть належати:
- діти до 18 років;
- старші діти — за передбачених законом умов;
- брати та сестри;
- онуки;
- непрацездатні батьки;
- чоловік або дружина;
- інші члени сім’ї, визначені законодавством.
Однак самого факту родинних зв’язків недостатньо. У кожній конкретній справі Пенсійний фонд перевіряє документи, які підтверджують спорідненість, непрацездатність людини та факт її перебування на утриманні пенсіонера.
Скільки становить надбавка у 2026 році
Доплату встановлюють на кожного непрацездатного утриманця. Її розмір становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
З 1 січня 2026 року цей прожитковий мінімум становить 2 595 гривень.
Таким чином, щомісячна надбавка на одного утриманця розраховується так: 2 595 грн × 50% = 1 297,50 грн.
Тобто за кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на утриманні та відповідає вимогам законодавства, пенсіонер може отримувати додатково 1 297,50 грн на місяць.
Якщо надалі розмір прожиткового мінімуму зміниться, відповідно може бути перерахована і сума надбавки.
Коли надбавку не призначать
Доплата передбачена лише за умови, що непрацездатний утриманець не отримує окремих видів державних виплат.
Зокрема, надбавку не встановлюють на члена сім’ї, який отримує:
- пенсію із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
- державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомогу на дітей одиноким матерям.
Якщо людина одночасно має право на одну з таких виплат і на надбавку за утриманця, потрібно обрати один із видів державної підтримки.
Є ще одна важлива умова. Якщо одного непрацездатного члена сім’ї спільно утримують двоє або більше пенсіонерів, надбавку на нього може отримувати лише один із них. Хто саме — визначає сім’я.
Як оформити надбавку
Для призначення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.
Подати заяву можна:
- особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ.
Точний перелік документів залежить від того, хто саме є утриманцем, та від обставин конкретної сім’ї.
Зокрема, для оформлення виплати можуть знадобитися:
- заява про призначення надбавки;
- паспорт пенсіонера;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про народження, шлюб або інший документ, який підтверджує родинні зв’язки;
- рішення суду — у випадках, коли воно необхідне;
- документи про перебування члена сім’ї на утриманні;
- підтвердження спільного проживання або інші докази фактичного утримання;
- документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює та не проходить службу;
- підтвердження того, що утриманець не отримує виплат, які виключають можливість призначення надбавки.
Окремі відомості Пенсійний фонд може отримати з державних реєстрів. Однак якщо інформація про припинення роботи там відсутня, пенсіонеру можуть запропонувати надати додаткові підтвердження.
Залежно від ситуації це може бути:
- трудова книжка;
- наказ про звільнення;
- відповідний договір;
- особиста заява з поясненням обставин.
Тому перед поданням документів варто перевірити, чи є в Пенсійному фонді всі необхідні відомості.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабну пенсійну реформу. Вона покликана змінити підхід до нарахування виплат і запровадити накопичувальний рівень. Очікується, що це дозволить підвищити мінімальну пенсію до 6 000-7 000 грн.
Також Новини.LIVE писали, що пенсіонерам, які отримали нові паспорти, треба актуалізувати дані у ПФУ. Відомство має внести відповідні зміни до особової картки пенсіонера в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це необхідно для збереження пенсійних виплат.