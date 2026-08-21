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Головна Економіка Деякі пенсіонери можуть оформити надбавку у 1 300 грн: умови

Деякі пенсіонери можуть оформити надбавку у 1 300 грн: умови

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 15:05
Доплата у майже 1 300 грн до пенсії: хто може отримувати гроші щомісяця
Чоловік з грошима та гаманцем в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі непрацюючі пенсіонери з-поміж колишніх військовослужбовців та працівників силових структур можуть отримувати додаткову виплату за непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на їхньому утриманні. У 2026 році така надбавка становить 1 297,50 грн на місяць за кожного утриманця. Водночас виплата не призначається автоматично.

Про це розповіло інтернет-видання "Субота", передають Новини.LIVE

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Хто може отримати доплату

Надбавка передбачена Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Право на неї мають непрацюючі пенсіонери, яким відповідно до спеціального законодавства призначено:

  • пенсію за вислугу років;
  • пенсію по інвалідності.

При цьому пенсіонер не повинен працювати, проходити службу або здійснювати діяльність, з якої сплачується єдиний соціальний внесок.

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Ще одна обов’язкова умова — на утриманні пенсіонера має перебувати непрацездатний член сім’ї.

Хто вважається непрацездатним утриманцем

Перелік членів сім’ї, на яких може призначатися надбавка, визначений статтею 30 Закону №2262-XII.

Залежно від обставин до них можуть належати:

  • діти до 18 років;
  • старші діти — за передбачених законом умов;
  • брати та сестри;
  • онуки;
  • непрацездатні батьки;
  • чоловік або дружина;
  • інші члени сім’ї, визначені законодавством.

Однак самого факту родинних зв’язків недостатньо. У кожній конкретній справі Пенсійний фонд перевіряє документи, які підтверджують спорідненість, непрацездатність людини та факт її перебування на утриманні пенсіонера.

Скільки становить надбавка у 2026 році

Доплату встановлюють на кожного непрацездатного утриманця. Її розмір становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2026 року цей прожитковий мінімум становить 2 595 гривень.

Таким чином, щомісячна надбавка на одного утриманця розраховується так: 2 595 грн × 50% = 1 297,50 грн.

Тобто за кожного непрацездатного члена сім’ї, який перебуває на утриманні та відповідає вимогам законодавства, пенсіонер може отримувати додатково 1 297,50 грн на місяць.

Якщо надалі розмір прожиткового мінімуму зміниться, відповідно може бути перерахована і сума надбавки.

Коли надбавку не призначать

Доплата передбачена лише за умови, що непрацездатний утриманець не отримує окремих видів державних виплат.

Зокрема, надбавку не встановлюють на члена сім’ї, який отримує:

  • пенсію із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • державну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомогу на дітей одиноким матерям.

Якщо людина одночасно має право на одну з таких виплат і на надбавку за утриманця, потрібно обрати один із видів державної підтримки.

Є ще одна важлива умова. Якщо одного непрацездатного члена сім’ї спільно утримують двоє або більше пенсіонерів, надбавку на нього може отримувати лише один із них. Хто саме — визначає сім’я.

Як оформити надбавку

Для призначення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Подати заяву можна:

  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Точний перелік документів залежить від того, хто саме є утриманцем, та від обставин конкретної сім’ї.

Зокрема, для оформлення виплати можуть знадобитися:

  • заява про призначення надбавки;
  • паспорт пенсіонера;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про народження, шлюб або інший документ, який підтверджує родинні зв’язки;
  • рішення суду — у випадках, коли воно необхідне;
  • документи про перебування члена сім’ї на утриманні;
  • підтвердження спільного проживання або інші докази фактичного утримання;
  • документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює та не проходить службу;
  • підтвердження того, що утриманець не отримує виплат, які виключають можливість призначення надбавки.

Окремі відомості Пенсійний фонд може отримати з державних реєстрів. Однак якщо інформація про припинення роботи там відсутня, пенсіонеру можуть запропонувати надати додаткові підтвердження.

Залежно від ситуації це може бути:

  • трудова книжка;
  • наказ про звільнення;
  • відповідний договір;
  • особиста заява з поясненням обставин.

Тому перед поданням документів варто перевірити, чи є в Пенсійному фонді всі необхідні відомості.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабну пенсійну реформу. Вона покликана змінити підхід до нарахування виплат і запровадити накопичувальний рівень. Очікується, що це дозволить підвищити мінімальну пенсію до 6 000-7 000 грн.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонерам, які отримали нові паспорти, треба актуалізувати дані у ПФУ. Відомство має внести відповідні зміни до особової картки пенсіонера в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це необхідно для збереження пенсійних виплат. 

збільшення пенсії доплати виплати військовим
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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