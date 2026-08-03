Не только штрафы: какую опасность для рыбаков таят некоторые водоемы

Почему не стоит рыбачить возле линий электропередач. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Некоторые считают, что самое страшное во время рыбалки — это получить крупный штраф из-за незнания или сознательного нарушения правил. Однако, отправляясь к водоему, стоит позаботиться не только о хорошем улове, но и о собственной безопасности.

О том, где в Украине категорически запрещено рыбачить и какие штрафы грозят за нарушение правил в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Сумского рыбоохранного патруля.

Почему нельзя рыбачить возле линий электропередач

Одной из самых больших угроз для рыболовов остаются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП). Несмотря на постоянные предупреждения, каждый год происходят случаи поражения людей током, некоторые из них заканчиваются трагедией.

Многие считают, что провода расположены достаточно высоко и опасности нет. На самом деле современные углеродные и углепластиковые удилища хорошо проводят электрический ток. Если во время заброса или переноса снасти она приблизится к проводам, это может стоить жизни.

Специалисты предупреждают, что из-за высокого напряжения разряд может передаться даже по воздуху, если человек или удилище окажутся слишком близко к линии электропередач.

Как избежать поражения током во время рыбалки

Чтобы избежать опасности, рыболовам рекомендуют:

не ловить рыбу под ЛЭП и рядом с ними;

обращать внимание на предупреждающие знаки;

переносить длинные удилища только в сложенном или горизонтальном положении;

не закидывать снасти в сторону проводов, а во время грозы немедленно покидать открытую местность.

Особое внимание следует уделить детям и тем, кто только начинает увлекаться рыбалкой. Перед тем как разложить снасти, нужно внимательно осмотреть место и убедиться, что поблизости нет линий электропередач. Ведь ни один улов не стоит человеческой жизни.

Какие штрафы грозят рыболовам в августе 2026 года

Также рыболовам не стоит забывать и об ответственности за нарушение правил рыболовства в августе 2026 года. За незначительные нарушения, например, использование большего количества крючков, чем разрешено, согласно статье 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено:

предупреждение;

штраф от 34 до 170 гривен.

За грубые нарушения, в частности использование сетей, электроудочек или вылов рыбы в запрещенных местах, придется заплатить от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей могут конфисковать незаконный улов, рыболовные снасти и даже лодку.

Если же незаконный вылов нанес существенный ущерб рыбным ресурсам, ответственность уже будет уголовной. Согласно статье 249 Уголовного кодекса Украины, если сумма ущерба превышает 17 тысяч гривен, виновного может грозить штраф от 17 до 85 тысяч гривен, ограничение свободы до трех лет и конфискация имущества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года в Украине вновь введут временный запрет на лов раков. Он будет действовать в период их второй линьки, когда раки особенно беззащитны. Поэтому рыбакам стоит следить за датами, чтобы не нарушить правила.

Также Новини.LIVE сообщали, что август — хорошее время для рыбалки, ведь нерестовые запреты уже давно отменены. Но даже в это время нужно соблюдать действующие требования. За их нарушение можно получить штраф.