Не только пенсия: какие надбавки и льготы получат украинцы 60+ в июле

Льготы и доплаты для пенсионеров в июле 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В 2026 году по-прежнему не все пожилые граждане Украины знают, что они могут получать от государства не только пенсию, но и дополнительные компенсации, а также различные льготы. Часть поддержки назначается автоматически, но некоторые выплаты нужно оформлять самостоятельно. Если не подать заявление и необходимые документы, деньги или льготы можно просто потерять.

О том, на какую поддержку могут рассчитывать украинские пенсионеры в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кому повысят выплаты в июле 2026 года

По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области, гражданам, достигшим определенного возраста, государство автоматически начисляет надбавки. Но они выплачиваются только тем, чья общая пенсия не превышает 10 340 грн. В 2026 году размер надбавок следующий:

от 70 до 74 лет — 300 грн в месяц;

от 75 до 79 лет — 456 грн в месяц;

от 80 лет — 570 грн в месяц.

Однако следует учитывать, что при переходе из одной возрастной категории в другую надбавки не суммируются, а заменяются. То есть после достижения 75 лет размер выплат человека увеличивается лишь на 156 грн, ведь 300 грн ему уже добавили в 70 лет.

Кроме того, людям в возрасте от 65 лет гарантирована минимальная пенсия в размере 3758 грн. Если выплата меньше, её должны повысить до этого уровня.

Скидки на коммунальные услуги для пенсионеров в июле 2026 года

Часть пенсионеров может существенно сэкономить на оплате коммунальных услуг:

семьи погибших ветеранов получают 50% компенсации стоимости услуг;

участники боевых действий и члены их семей имеют право на 75% скидку;

люди с инвалидностью вследствие войны могут не платить за отдельные услуги вообще, ведь для них предусмотрена 100% компенсация.

Отдельные льготы действуют для жителей сел. Бывшим учителям, медикам, фармацевтам и работникам культуры могут полностью компенсировать расходы на газ, свет и твёрдое топливо. Также граждане с невысокими доходами могут оформить жилищную субсидию.

На какие дополнительные льготы будут иметь право украинцы старше 60 лет в июле

Пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом — трамваями, троллейбусами, автобусами, а также пригородными электричками. Для этого достаточно предъявить пенсионное удостоверение или справку из Пенсионного фонда.

В то же время эта льгота не распространяется на такси и большинство частных маршруток. Также пенсионеры-водители могут приобретать автогражданку со скидкой 50%. Льгота действует для автомобилей с двигателем объемом до 2500 куб. см или электромобилей мощностью до 100 кВт.

Пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога за приусадебные, садовые и огородные участки в пределах установленных норм.

Кроме того, в рамках программы "Доступные лекарства" они могут получать некоторые препараты бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо обратиться к врачу и получить электронный рецепт.

Как получить поддержку летом 2026 года

Если возрастные надбавки обычно начисляются автоматически, то для получения субсидий, компенсаций за коммунальные услуги или участия в программе "Доступные лекарства" необходимо лично подать заявление и соответствующие документы.

Именно поэтому пенсионерам рекомендуют проверить, на какие именно льготы они имеют право, чтобы не лишиться дополнительной поддержки от государства.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди, которые из-за состояния здоровья полностью или частично утратили трудоспособность, могут получать пенсию по инвалидности. Но в отдельных случаях такие выплаты могут приостановить или отменить.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную поддержку от государства: ежемесячные доплаты и возможность выйти на пенсию раньше. Сумма этих выплат зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.