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Главная Экономика Не только гибель в бою: суд установил новые правила выплаты 15 млн грн семьям военнослужащих

Не только гибель в бою: суд установил новые правила выплаты 15 млн грн семьям военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 14:09
Военный погиб во время учений: суд разъяснил, имеет ли семья право на выплату 15 млн грн
Военные на учениях, деньги на военной форме. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Львовский окружной административный суд встал на сторону семьи военнослужащего, погибшего во время военных учений, и отменил отказ Министерства обороны в назначении единовременной денежной помощи в размере 15 млн грн. В то же время окончательное решение о назначении выплаты должно быть повторно принято именно этим ведомством.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Обстоятельства дела

Старший солдат, мобилизованный в Вооруженные силы Украины, погиб в сентябре 2023 года во время тактических занятий по огневой подготовке в Запорожской области.

Материалы служебного расследования показали, что причиной трагедии стал неосторожный выстрел другого военнослужащего из автомата АК-74. Полученное ранение оказалось смертельным.

Командир воинской части признал это несчастным случаем, связанным с исполнением обязанностей военной службы. К такому же выводу пришла и Центральная военно-медицинская комиссия, которая подтвердила причинно-следственную связь между смертельным ранением и прохождением службы.

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После этого мать, жена и двое несовершеннолетних детей погибшего обратились в Министерство обороны с заявлениями о назначении единовременной денежной помощи в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 168.

Почему Минобороны отказало в выплате

В Министерстве обороны пришли к выводу, что обстоятельства гибели не подпадают под действие постановления № 168, поскольку военнослужащий не погиб непосредственно во время боевых действий или выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

По мнению ведомства, в данном случае должно было применяться постановление Кабинета Министров № 975, которое предусматривает иной размер единовременной помощи — в сумме, равной 750 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.

В результате документы членов семьи были возвращены на доработку. Семья не согласилась с таким решением и обратилась в суд, настаивая на том, что ключевым является установленная причинно-следственная связь между смертью военнослужащего и исполнением служебных обязанностей.

Что решил суд

При рассмотрении дела суд учел изменения, внесенные Законом № 4546-IX от 16 июля 2025 года в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Обновленная редакция закона предусматривает, что единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн выплачивается в случае гибели военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы. При этом закон распространяется на правоотношения, возникшие начиная с 24 февраля 2022 года.

Суд отметил, что после этих законодательных изменений право на выплату зависит именно от установленной причинно-следственной связи между смертью военнослужащего и исполнением служебных обязанностей, а не только от факта участия в боевых действиях.

Также суд обратил внимание на то, что все документы по делу — заключение служебного расследования, решение Центральной ВЛК и приказ об исключении военнослужащего из списков личного состава — подтверждают, что смерть наступила во время исполнения им обязанностей военной службы.

Отдельно суд применил принцип приоритета закона над подзаконными нормативными актами и подчеркнул, что положения Закона № 4546-IX имеют более высокую юридическую силу по сравнению с правительственными постановлениями.

Поэтому Львовский окружной административный суд признал незаконным решение комиссии Министерства обороны об отказе в назначении единовременного пособия и отменил возвращение документов семьи на доработку.

В то же время суд не обязал Министерство обороны немедленно назначить выплату. Судьи пояснили, что принятие такого решения относится к компетенции самого ведомства.

Вместо этого Министерство обороны обязали повторно рассмотреть заявления членов семьи погибшего военнослужащего и принять новое решение с учетом правовой позиции суда.

По делу № 380/15376/25 суд пришел к выводу, что после изменений в законодательстве определяющим критерием для получения единовременной помощи в размере 15 млн грн является подтвержденная причинно-следственная связь между смертью военнослужащего и исполнением им обязанностей военной службы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, нужно ли родственникам погибших военных декларировать выплаты. Речь идет о единовременном государственном пособии в размере 15 млн грн. Эта сумма распределяется равными долями между всеми лицами, имеющими право на выплату.

Также Новини.LIVE писали о том, можно ли снимать деньги с карты умершего родственника. После смерти человека его банковский счет автоматически становится частью наследства. В то же время даже физическое владение картой не делает человека ее владельцем.

погибшие денежная помощь выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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