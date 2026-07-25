Військовий загинув під час навчань: суд роз'яснив, чи має сім'я право на виплату 15 млн грн

Військові на навчаннях, гроші на військовій формі. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Львівський окружний адміністративний суд став на бік родини військовослужбовця, який загинув під час військових навчань, та скасував відмову Міністерства оборони у призначенні одноразової грошової допомоги у 15 млн грн. Водночас остаточне рішення про призначення виплати має повторно ухвалити саме відомство.

Про це розповіла "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Обставини справи

Старший солдат, мобілізований до Збройних сил України, загинув у вересні 2023 року під час тактичних занять із вогневої підготовки в Запорізькій області.

Матеріали службового розслідування засвідчили, що причиною трагедії став необережний постріл іншого військовослужбовця з автомата АК-74. Отримане поранення виявилося смертельним.

Командир військової частини визнав це нещасним випадком, пов'язаним із виконанням обов'язків військової служби. Такий самий висновок зробила і Центральна військово-лікарська комісія, яка підтвердила причинний зв'язок між смертельним пораненням та проходженням служби.

Після цього мати, дружина та двоє неповнолітніх дітей загиблого звернулися до Міністерства оборони із заявами про призначення одноразової грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168.

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У Міністерстві оборони дійшли висновку, що обставини загибелі не підпадають під дію постанови №168, оскільки військовослужбовець не загинув безпосередньо під час бойових дій або виконання заходів із забезпечення національної безпеки й оборони.

На думку відомства, у цьому випадку мала застосовуватися постанова Кабінету Міністрів №975, яка передбачає інший розмір одноразової допомоги — у сумі, що дорівнює 750 прожитковим мінімумам для працездатних осіб.

У результаті документи членів сім'ї були повернуті на доопрацювання. Родина не погодилася з таким рішенням і звернулася до суду, наполягаючи, що ключовим є встановлений причинний зв'язок між смертю військового та виконанням службових обов'язків.

Що вирішив суд

Під час розгляду справи суд врахував зміни, внесені Законом №4546-IX від 16 липня 2025 року до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Оновлена редакція закону передбачає, що одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн виплачується у разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби. При цьому закон поширюється на правовідносини, що виникли починаючи з 24 лютого 2022 року.

Суд зазначив, що після цих законодавчих змін право на виплату залежить саме від встановленого причинного зв'язку між смертю військового та виконанням службових обов'язків, а не лише від факту участі у бойових діях.

Також суд звернув увагу, що всі документи у справі — висновок службового розслідування, рішення Центральної ВЛК та наказ про виключення військового зі списків особового складу — підтверджують, що смерть настала під час виконання ним обов'язків військової служби.

Окремо суд застосував принцип пріоритетності закону над підзаконними нормативними актами та наголосив, що положення Закону №4546-IX мають вищу юридичну силу порівняно з урядовими постановами.

Тож Львівський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення комісії Міністерства оборони про відмову у призначенні одноразової допомоги та скасував повернення документів родини на доопрацювання.

Водночас суд не зобов'язав Міністерство оборони одразу призначити виплату. Судді пояснили, що ухвалення такого рішення належить до компетенції самого відомства.

Натомість Міністерство оборони зобов'язали повторно розглянути заяви членів сім'ї загиблого військовослужбовця та прийняти нове рішення з урахуванням правової позиції суду.

У справі №380/15376/25 суд дійшов висновку, що після змін до законодавства визначальним критерієм для отримання одноразової допомоги у 15 млн грн є підтверджений причинний зв'язок між смертю військовослужбовця та виконанням ним обов'язків військової служби.

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