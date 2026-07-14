Виплати родинам загиблих військових: коли батьки втрачають право на грошову допомогу

Жінки пенсійного віку на лавці у парку, гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Верховний Суд роз'яснив, за яких умов один із батьків загиблого військовослужбовця може втратити право на отримання одноразової грошової допомоги від держави. Суд дійшов висновку, що факт ухилення від утримання дитини може бути встановлений навіть після її смерті, однак для цього необхідні переконливі докази.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

У чому полягав спір

Після загибелі військовослужбовця Міністерство оборони призначило одноразову грошову допомогу його матері та батькові у рівних частках.

Мати звернулася до суду, вважаючи, що батько не повинен отримувати ці кошти, оскільки протягом багатьох років не брав участі у вихованні сина, не утримував його матеріально та фактично самоусунувся від виконання батьківських обов'язків.

Вона просила суд встановити факт такого ухилення, адже закон передбачає можливість відмовити у виплаті особі, яка за життя загиблого не виконувала обов'язок щодо його утримання.

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Як вирішували справу суди

Суд першої інстанції підтримав позов матері та визнав, що батько ухилявся від виконання своїх обов'язків.

Проте апеляційний суд скасував це рішення. Судді дійшли висновку, що наданих доказів недостатньо, аби підтвердити свідоме ухилення батька від утримання та виховання дитини.

Після цього жінка звернулася до Верховного Суду який наголосив, що закон не вимагає встановлювати факт ухилення від утримання дитини лише за життя військовослужбовця. Таке рішення може бути ухвалене і після його загибелі, якщо буде доведено, що відповідні обставини існували саме за життя людини.

Водночас суд підкреслив, що самого твердження про невиконання батьківських обов'язків недостатньо. Такі обставини мають підтверджуватися належними та допустимими доказами.

Чому матері відмовили

Верховний Суд погодився з висновками апеляційної інстанції, що у цій справі доказів було недостатньо.

Зокрема, суд врахував такі обставини:

не було доведено, що батько свідомо ухилявся від утримання сина;

батька не позбавляли батьківських прав;

твердження про ненадання матеріальної допомоги не підтвердили належними доказами;

мати не зверталася до суду із позовом про стягнення аліментів.

У результаті касаційну скаргу залишили без задоволення.

Що означає це рішення

Верховний Суд сформував важливу правову позицію: факт ухилення одного з батьків від утримання загиблого військовослужбовця може бути встановлений і після його смерті. Однак таке рішення можливе лише за наявності достатніх доказів того, що ухилення відбувалося за життя військового.

Саме від цього може залежати право одного з батьків на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством.

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