Денежная помощь после гибели военнослужащего: кому необходимо задекларировать 15 млн грн

Налоговая декларация, деньги на военной форме. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Единовременная денежная помощь, которую получают семьи погибших военнослужащих, полицейских и лиц рядового и руководящего состава, считается доходом и подлежит декларированию. При этом в декларации необходимо указывать не всю сумму выплаты, а только средства, фактически полученные в течение отчетного периода.

Разъяснение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно порядка отражения таких выплат в декларациях проанализировала "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Какую сумму нужно указывать

Речь идет о единовременной государственной помощи в размере 15 млн грн, которую выплачивают членам семей военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, погибших или умерших в результате ранений во время действия военного положения.

Законодательство предусматривает, что эта сумма распределяется равными долями между всеми лицами, имеющими право на выплату.

В НАПК подчеркивают, что в декларации необходимо отражать только ту часть помощи, которую декларант или член его семьи реально получил в соответствующем отчетном году.

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Как правильно заполнить декларацию

Полученные средства необходимо указать в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки".

В графе "Вид дохода" следует выбрать вариант "Прочее", а в описании указать: "Единовременная денежная помощь семьям погибших (умерших) военнослужащих и т. п.".

Если помощь выплачивается несколькими платежами, то в декларации за соответствующий год отражается только сумма, фактически поступившая в течение этого периода. Последующие выплаты нужно будет указать уже в декларациях за последующие годы.

Когда необходимо сообщать об изменениях в имущественном положении

НАПК также обратило внимание на требования относительно уведомления о существенных изменениях в имущественном положении.

Если должностное лицо, занимающее ответственную или особо ответственную должность, либо декларант с высоким или повышенным уровнем коррупционных рисков получил единовременную выплату, превышающую 50 прожиточных минимумов, он обязан подать отдельное уведомление о существенных изменениях в имущественном положении в связи с получением такого дохода.

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